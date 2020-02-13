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وزيرة التعاون الدولى: العالم اليوم يهتم بالتنافس والابتكار والشغف فى التعلم

الخميس، 13 فبراير 2020 12:30 م
وزيرة التعاون الدولى: العالم اليوم يهتم بالتنافس والابتكار والشغف فى التعلم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
كتب محمود طه حسين

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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إنه لا يوجد تنمية فى الدولة بدون العنصر البشرى والجميع يهتم بتعليم أبنائهم، ولاننس دور المعلمين المصريين بالمدرسة والنقاشات داخل الفصول، التى أثقلتنا كجيل يحمل المسئولية، مؤكدة دور التعليم فى التنمية المستدامة لأنه دور هام جدًا.

وأشارت المشاط، فى كلمتها خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعلم فى الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى" الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع البنك الدولى بهدف تبادل الخبرات الإقليمية والدولية فى مجال إصلاح التعليم، إلى أن إقامة هذا المنتدى تبعث رسالة هامة جدًا عن دور التعليم والاستثمار فى التعليم لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويبدع.
 
وأوضحت أن العالم اليوم يهتم بالتنافس والابتكار وفكرة الشغف فى التعلم وهو الذى يسعى إليه المؤتمر اليوم وتعبئة وتنسيق الجهود بين الجهات لدعم عملية التعليم وتطوير واستجابة لشركات التنمية الفعالة لتحقيق تطوير التعليم وخاصة فى التعليم الفنى والمناهج والتطوير يحدث على مراحل.

وتابعت: "نحدد ما هو الشكل الذي يحقق التناغم والتنمية وزيادة حجم التمويل للتعليم داخل مصر من البنك الدولى إلى جانب إنشاء مدارس جديدة مع الحرص على تشجيع الطلاب على التعليم، من خلال التعليم الأساسى والمؤسسى والفنى والذكاء الاصطناعى ليضع فرصة للتحدى للدول المختلفة فى العلوم والهندسة والرياضيات والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا إلى التعليم وتحقيق التنمية وأهداف التنمية المستدامة للدولة".

وأشارت إلى أنه هناك علاقة بين دور مصر مع شركاء التنمية ونقل الخبرات الدولية، والجزء الأساسي والهام جدًا هو  تعاون البنك الدولي لدفع عملية التعلم بمصر، وأيضًا ما فعلته مصر فى بنك المعرفة، لافتة إلى أن مؤتمر اليوم يبين أهمية التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية وخاصة فى قضية التعليم وهى قضية كل بيت مصرى، بالإضافة إلى إمداد الطلاب بالمهارات التى تسمح لهم بالعمل ومواكبة التطور التكنولوجى.

كما أشارت المشاط إلى أنه هناك تطور كبير فى العام كله فى كافة المجالات المختلفة ونحن نشيد بدور كل المؤسسات للتعاون من أجل تحقيق أهداف تحسين التعليم فى مصر وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وخاصة فى مجال التعليم، قائله أنه لازال لدينا الكثير لتحقيقه معًا للارتقاء بمستوى التعليم من تحقيق أعلى مستوى من التعليم لشعوبنا.


التربية والتعليم

البنك الدولى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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