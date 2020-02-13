وزارة الطيران: إلغاء رخصة قائد طائرة محمد رمضان قانونى إلتزامًا بإجراءات السلامة

أصدرت وزارة الطيران المدنى بيان لها، اليوم الخميس، منذ قليل، جاء فيه أن الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري، صرح أنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، فقد قامت سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات المختصة فى حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابستها.
وتابع: "ووفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 ، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، من منطلق التزام وزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوى والتى تضع إجراءات السلامة الجوية فى مقدمة أولوياتها".
وكانت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة بشأن واقعة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، واستغلال منصات الإعلام بما يسبب إضرارا بالطيران المصري وسمعته عالميا.
وأوضحت عضو البرلمان، أنه في أكتوبر الماضي، نشر الممثل محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الانستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، حيث قام محمد رمضان من مقعد الركاب الخاص وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقوم بقيادتها، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة".
وأردفت النائبة إيناس عبد الحليم: "وبعد إغلاق القضية والتحقيق مع الطيار ومجازاته عادت المناوشات بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".
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