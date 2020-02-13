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وزارة السياحة والآثار تنعى عالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان

الخميس، 13 فبراير 2020 08:05 م
وزارة السياحة والآثار تنعى عالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان خالد عنانى وزير السياحة
كتبت آمال رسلان

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نعي الدكتور خالد العناني وزير الساحة والآثار  ، والعاملين بالوزارة عالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان ، عميد كلية الاثار الأسبق ورئيس اتحاد الاثريين العرب و الذي وافته المنية مساء أمس.
 
وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، إن الدكتورعلى رضوان ، أشرف علي مئات من الرسائل العلمية كما شارك في العديد من اللجان العلمية الخاصة بالعمل الأثري بالمجلس الأعلى للآثار  فهو من ابرز علماء الاثار المصرية ويعد من جيل الرواد في علم المصريات ، وشهد مشواره العديد من الانجازات على المستويين الاكاديمي والعملي؛ حيث سعى لحماية الآثار فى كافة انحاء الوطن العربى . 
 
يذكر ان الراحل الدكتور على رضوان، حصل على درجة الدكتوراه فى الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل العديد من المناصب العلمية حيث كان عميدًا للكلية الاثار جامعة القاهرة الى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، واللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا، مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا، المؤتمر العالمى لعلم المصريات، المؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، المعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، لجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" (شمالى سقارة) وغيرها .
حصل الدكتور على رضوان، على الدكتواره فى الآثار المصرية القديمة فى يوليو 1968 من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل رئيس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار - جامعة القاهرة (1980 - 1987)، وعميدًا لكلية الآثار - جامعة القاهرة (1987 - 1993)..
كما كان رضوان عضوًا شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، عضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة (سابقًا)، وعضو اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، وعضو مجلس إدارة المتحف المصرى (سابقًا)، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين (سابقًا).
بالإضافة إلى أنه كان عضو المؤتمر العالمى لعلم المصريات، عضو المؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، وعضو المؤتمرات العالمية للآثار النوبية والمروية، وعضو (من الخارج) بالمعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، وعضو لجنة المتاحف العالمية باليونسكو (ICOM) باريس، وعضو لجنة الآثار والمواقع الأثرية (ICOMS) باريس، وعضو الشعبة القومية للمتاحف، وعضو الشعبة القومية لليونسكو، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" (شمالى سقارة).
 
 

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