وزارة الداخلية توجه مساعدات للأهالي في سيناء ودمياط.. صور

كتب محمود عبد الراضي

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بمحافظتى جنوب سيناء ودمياط.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وأوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتى دمياط وجنوب سيناء، وذلك بالتنسيق بين مديريتى أمن جنوب سيناء ودمياط وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان")، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.

وتم توزيع المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق .

ولقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

"رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن إحترام حقوق الإنسان"، رسائل طالما أكد عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلما عقد اجتماعا بمساعديه، مشدداً على أهمية الاهتمام بـ"الأمن الإنساني"، والتوسع في مبادرة "كلنا واحد".

وفي هذا الإطار، نظم قطاعا المشروعات والتنمية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمشاركة جمعية "أمان الخير" ومديريات أمن "القليوبية - الفيوم - السويس – بورسعيد" عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – لحاف" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية، حيث يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

واهتمت الداخلية بأصحاب الحالات الإنسانية المترددين على القطاعات الخدمية، فاتخذت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بعض الإجراءات اللازمة ، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، وإستقبلت الإدارة خلال 1606 مواطن جميعهم من "الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" ، وذلك بمقرات الأقسام وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتصاريح العمل عن إنهاء إجراءات 101229 تصريحا "جديد – إعفاءات – مخالصات"، وإصدار 488 تصريحا بالخدمات الإلكترونية، وإصدار 110 تصريحات عمل بالتنسيق مع القنصليات المصرية فى الخارج، وضبط 2007 محكوم عليهم فى جنح وجنايات، وضبط 33 قضية "ترخيص – تزوير - سمسرة".

ويأتي الاهتمام بكبار السن وذوي الإعاقة على رأس أولويات وزارة الداخلية، خاصة المترددين على المواقع الشرطية الخدمية، حيث اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات.