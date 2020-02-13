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وزارة الخارجية الروسية تدعو تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية بشأن سوريا

الخميس، 13 فبراير 2020 06:01 م
وزارة الخارجية الروسية تدعو تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية بشأن سوريا لافروف
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن وزارة الخارجية الروسية تدعو تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية بشأن سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية والكرملين الروسى قالتا في بيان لهما، إن أنقرة هى سبب تدهور الأوضاع فى إدلب، ونقلا عن وكالة سبوتنيك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن الوضع فى إدلب قد ساء لأن أنقرة لم توفى بإلتزاماتها بشكل مزمن.

وذكرت "زخاروفا"، أنهم يتوقعون مواصلة العمل مع تركيا لحل المشكلة في إدلب، وأنهم يعملون على إعداد برنامج لهذا الأمر.

كما قالت زخاروفا: "نتوقع من ممثلي روسيا وتركيا مواصلة جهودهم لإيجاد حل شامل لمشكلة إدلب في الفترة المقبلة"، حيث كان الوفد الروسي في أنقرة مؤخرًا. وحاليًا يتم إنشاء جدول الاتصالات الجديدة بين المؤسسات، وسيتم إلقاء بيان متعلق بهذا الموضوع

 
 
 

الخارجيه الروسيه

روسيا

تركيا

سوريا

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