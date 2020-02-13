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والدة شهيد الشهامة بأبو النمرس .. "مراد" حرق قلبى على ابنى.. فيديو

الخميس، 13 فبراير 2020 12:34 م
والدة شهيد الشهامة بأبو النمرس .. "مراد" حرق قلبى على ابنى.. فيديو المجنى عليه - محمد عبد الحى
كتب بهجت أبو ضيف

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طالبت والدة "محمد عبد الحى" الشهير بشهيد الشهامة، بقرية منيل شيحة بأبو النمرس، بالقصاص من المتهم بقتل ابنها، بإطلاق النار عليه، خلال وجوده بمحل السوبر ماركت الخاص به، انتقاما منه لدفاعه عن ربة منزل وزوجها منذ 3 سنوات، من اعتداء على يد القاتل، مؤكدة أنه لا توجد أى خلافات بين ابنها والمتهم، تدفعه لارتكاب الجريمة، وأن القاتل "مراد" حرق قلبها على ابنها.

 

كما طالب "محمود"، شقيق الضحية بسرعة محاكمة المتهم، وأن يكون الإعدام، هو الحكم الصادر ضده، نتيجة الجريمة التي ارتكبها في وضح النهار، بإطلاق النار على شقيقه.

 

واعترف المتهم بقتل مالك سوبر ماركت بأبو النمرس، بارتكابه الجريمة، وإطلاق النار على المجنى عليه بواسطة سلاح نارى خرطوش، مشيرا إلى أن دافع وراء قتله مناصرة الضحية لاثنين من أبناء عمه، بسبب خلافات بينهم حول الميراث.

 

وسادت حالة من الحزن بين أهالى قرية منيل شيحة، عقب مقتل المجنى عليه، حيث أكد عدد من أهالى القرية حسن أخلاق الضحية، وعدم تورطه في أي خلافات مع القاتل.

 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من إحدى المستشفيات، بوفاة أحد المواطنين، مالك سوبر ماركت، نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

 

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن مرتكب الجريمة "حداد" مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى، صادر ضده بالحبس سنة فى قضية "استعمال قوة"، وأنه أطلق النار على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، لمناصرته لأبناء عمومته (شقيقان مُحددان) فى خلافات بينهم حول الميراث.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، والقبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، باستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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