واشنطن بوست: ترامب يسعى لتحويل السلطة التنفيذية لأداة للانتقام الشخصى والسياسى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب يختبر حكم القانون بعد أسبوع من تبرئته فى محاكمة عزله بمجلس الشيوخ، ويسع لاستخدام السلطة التنفيذية لتصبح أداة للانتقام الشخصى والسياسى ضد من يتصور أنهم خصومه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب الذى يشعر بالغضب ويركز على الانتقام ممن يشعر أنهم خانوه، يزداد ارتياحا إزاء فعل هذا حتى أنه يشعر بأنه لا يمكن المساس به، بحسب ما قال مستشارو الرئيس وحلفائه.

ففى غضون 48 ساعة هذا الأسبوع، سعى الرئيس لحماية أصدقائه ومعاقبة اعدائه حتى بالمخاطر بالمساس باستقلالية وزارة العدل ونزاهتها، وهو الموقف الذى يرى المدافعون عنه أنه مبرر تماما.

وقد شكا ترامب صراحة من فترة السجن الذى أوصى بها المدعون الفيدراليون لأحد أقدم أصدقائه ومستشاريه السياسيين روجر ستون، وبعد أن قام مسئولو وزارة العدل برفض المدعين لتخفيف الحكم ضد ستون، وهنأ الرئيس وزير العدل ويليام بار لتوليه مسئولية التدخل غير العادى، ثم سعى ترامب إلى ترهيب القاضية الفيدرالية فى قضية ستون، وهاجمها على تويتر بسبب أحكام سابقة، وهاجم المدعين الفيدراليين الأربعة الذين استقالوا احتجاجا على تدخل وزارة العدل، ثم طرح ترامب إمكانية عفو رئاسى عن ستوت الذين أدين في نوفمبر الماضى من قبل هيئة محلفين بإغراء أحد الشهود والكذب على الكونجرس.

وقد شجع ترامب وزارة العدل صراحة على الانتقام من عدد من مسئولي الإف بى أى السابقين الذين طالما استهدفهم بغضبه لدورهم في تحقيقات روسيا.

وتقول واشنطن بوست إنه على مدار أشهر، غضب ترامب من أن هؤلاء المسئولين ومن بينهم مدير الإف بى أى السابق جيمسى كومى لم يواجهوا اتهامات بأى جرائم، وأشار في محادثات خاصة في الأسابيع الأخيرة أن جيمس والف، المساعد السابق للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ قد حصل على حكم حبس شهرين لكذبه على عملاء الإف بى أي بشان اتصالاته مع صحفيين أثناء التحقيق في تسريب فيدرالى، وهو الانتقاد الذى كرره ترامب مجددا يوم الأربعاء.