هل تشعر بالقلق الدائم؟.. تعرف على تقنية التنويم المغناطيسى لعلاج التوتر

فاطمة ياسر

يعد الشعور بالخوف والقلق من حين لآخر أمر طبيعي، ولكن المعاناة من القلق بشكل مستمر تعني أن هناك مشاعر سلبية كثيرة ومستمرة طوال يومك يعد دليلا علي ضرورة الخضوع لعلاج ما، لأن القلق الشديد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والنفسي، وكل هذا الأمر سنتعرف عليه خلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " healthgrades".

وأوضح التقرير أن علاج القلق يكون بالتنويم المغناطيسي، وعلى الرغم من أنه لا يعتبر العلاج الرئيسي أو الأساسي إلا أنه يعد علاج تكميلي آخر يلجأ إليه البعض على أمل تجنب الأدوية.



التنويم المغناطيسي

ولكن هل العلاج بالتنويم المغناطيسي خيار يستحق العناء؟، وما الذي يجب أن تعرفه إذا كنت تفكر في العلاج بالتنويم المغناطيسي للقلق؟، وهل العلاج بالتنويم المغناطيسي فعال؟، أسئلة عديدة يجب طرحها للتعرف أكثر عن العلاج بالتنويم المغناطيسي.

يرى البعض التنويم المغناطيسي كخيار علاج فعال من حيث التكلفة، حيث كشفت الدراسات أن هذا النوع من العلاج له كفائه عالية في العلاج، حيث وجدت مراجعة واحدة من الأدبيات التجريبية أن العلاج بالتنويم المغناطيسي يمكن أن يعالج بفعالية أعراض القلق الشائعة، مثل الصداع والضيق في التنفس، حيث نظرت دراسة أخرى في طلاب التمريض وقلق إجراء الاختبار، وأظهرت أن أولئك الذين تلقوا العلاج بالتنويم المغناطيسي شعروا أنهم أقل قلقًا عند وصول الاختبار.



علاج القلق التنويم المغناطيسي

وأوضح التقرير أن البدء في العلاج يتم عن طريق، عندما تلقى الموسيقيين العلاج بالتنويم المغناطيسي لمكافحة القلق، بعد بضع جلسات التي شملت الاسترخاء ، والصور المرئية، والاقتراحات اللفظية من المعالج، وأظهر الموسيقيون انخفاضًا كبيرًا في القلق، وسواء بعد العلاج مباشرة وبعد ستة أشهر.

ويشير مؤيدو العلاج بالتنويم المغناطيسي إلى هذه الأنواع من النتائج الإيجابية كوعود عندما يتعلق الأمر بمعالجة القلق، ولكن تعلم أن هذه النتائج تعتبر محدودة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان التنويم المغناطيسي الفعلي هو الذي يعمل ، أو ما إذا كانت أشكال أخرى من الاسترخاء الموجهة يمكن أن تسفر عن نفس النتائج.

كيف يعمل العلاج بالتنويم المغناطيسي؟

جلسة العلاج بالتنويم المغناطيسي لا تشبه المشاهد التي تشبه الزومبي فأنت تتحكم وتدرك ما يجري، تبدأ الجلسات بالاسترخاء المصحوب بمرشدين، مما يجعلك في حالة تشبه التأمل، والفكرة هي أن هذا يسمح لعقلك الباطن بالسيطرة ، بدلاً من عقلك الواعي، والذي يقلق بشأن ما تقوله وكيف تقوله وماذا تفعل بعد ذلك.



للتخلص من القلق التنويم المغناطيسي

ومع وصول العقل الباطن يمكن أن يساعدك المعالج الخاص بك على اكتشاف المشكلات، أو حتى الذكريات المكبوتة، في جذر القلق. وبمجرد القيام بذلك، يمكنك أنت ومعالجك استخدام حالتك الهادئة لمواجهة هذه المشكلات وإعادة صياغة التفكير الذي يؤدي إلى أفكارك وسلوكياتك القلق، وتتم هذه العملية عبر جلسات متعددة ، تتراوح عادة من ساعة إلى ساعتين. أثناء الجلسة وبعدها ، يجب أن تشعر بالراحة الشديدة ، وينبغي مناقشة أي مشكلات يتم كشفها خلال جلسة العلاج النفسي التالية ، من الناحية المثالية مع نفس المعالج.

مخاطر وفوائد العلاج بالتنويم المغناطيسي



في حين أن العلاج بالتنويم المغناطيسي لا يعتبر العلاج الرئيسي ولكنة لا يشكل خطرا علي الشخص المصاب بالقلق، فلا يزال العلاج بالتنويم المغناطيسي يفتقر إلى الأبحاث التي تدعم العلاجات التقليدية، وقد أبلغ بعض المرضى عن أن العلاج بالتنويم المغناطيسي خلق ذكريات زائفة نتيجة لاقتراحات المعالج. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تحسن التجربة من فعالية علاجات القلق الأخرى، وتحت التنويم المغناطيسي، قد تكون أكثر انفتاحًا للمناقشة والاقتراحات، وقد تكون قادرًا على كشف شيء لا يخرج في جلسات العلاج المنتظمة. يمكن لأخصائي العلاج النفسي أن يفحصك لمعرفة مستوى الإحساس لديك ويحدد ما إذا كنت مرشحًا جيدًا للعلاج بالتنويم المغناطيسي.

فإذا كنت مهتمًا بتجربة العلاج بالتنويم المغناطيسي، فاتصل بمزود الرعاية الصحية للحصول على الإحالة، وضع في اعتبارك أن العلاج بالتنويم المغناطيسي لا يعتبر حلاً بحد ذاته، ولكنه مكمل محتمل للعلاجات الأخرى. تأكد من تحديد معالج مرخص تم تدريبه على هذه التقنية سيكون مزودك قادرًا على إحالتك إلى مصدر موثوق، ومن الناحية المثالية ، يمكنك الخضوع للعلاج مع معالجك ، حتى تتمكن من معالجة أي شيء يكتشف خلال العلاج بالتنويم المغناطيسي كجزء من جلساتك العادية معًا.