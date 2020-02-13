نيوزيك: من المستبعد أن ينجو "قانون صلاحيات حرب إيران" من فيتو ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنه من المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الخميس، قرار خاص بصلاحيات الحرب لتقيد قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بعمل عسكرى أحادى الجانب ضد إيران.

وتأتى الخطوة ردا على التصعيد مع إيران الذى حدث الشهر الماضى وشمل قتل الولايات المتحدة للقائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى وما تلاه من توجيه طهران ضربات لقواعد أمريكية بالعرق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المتوقع أن يجمع الكونجرس دعما كافيا فى كلا مجلسيه للنجاة من الفيتو الرئاسى، وكانت الإدارة قد أصدرت تحذيرا رسميا بالفيتو الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن تبرئة ترامب من العزل مؤخرا فى مجلس الشيوخ، وإلى جانب تصرفاته التى زادت جرأة، كما يعتبرها الديمقراطيون، مثل إقالة شهود العزل والتعهد بالانتقام السياسى يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيعتبر التوبيخ من الكونجرس كتحذير أو بلا تهديد بلا فائدة من الفراع التشريعى المقيد بالانقسام الحزبى.

وقال السيناتور تيم كاين، صاحب مشروع القرار"ضع هذا على مكتبه، لو قام بنقضه، فاعتقد أن حقيقة أن نقدمه له ربما تظل ذات تثير على تفكيره وهو يفكر في الانتخابات في نوفمبر".

ويتمتع هذا التشريع بامتياز بأنه يستشهد بقانون صلاحيات الحرب، مما يعنى أن كين يمكن أن يفرض فيتو رغم معارضة زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذى هاجم مشروع القانون.

وكان ترامب قد حذر مجلس الشيوخ، الأربعاء، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران، قائلا إن القرار سيبعث "بإشارة سيئة للغاية" ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

وقال ترامب على تويتر "من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".

وكان الديمقراطيون قالوا فى الشهر الماضى إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار الإجراء الذى سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل الشروع فى أى عمل عسكرى ضد إيران.