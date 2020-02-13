نيابة شبرا الخيمة تحجز الأب المتهم بقتل ابنته لحين ورود تحريات المباحث

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاه طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا بوفاه"ا.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاتقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

من جانب آخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة العبور حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والده وكتم أنفاسه أثناء نومه، معللا ذلك لسوء معاملته له ورفضه الإنفاق عليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بتلقيه بلاغا من "ج ك ا " 22 سنه، طالبة ومقيمة - دائرة القسم، أفادت باكتشافها وفاة والدها " ك ا " البالغ من العمر 78 سنه بالمعاش، ومقيم ذات العنوان داخل مسكنه، أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ لها وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز ك ا" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان بارتكاب الواقعة.