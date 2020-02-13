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نيابة النزهة تخطر تنفيذ الأحكام بضبط 11 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية

الخميس، 13 فبراير 2020 09:14 م
نيابة النزهة تخطر تنفيذ الأحكام بضبط 11 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية كلبش-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، باخطار إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بضبط 11 متهما هاربا من تنفيذ احكام قضائية، وذلك لرفع أسمائهم من نشرة الهاربين، بالإضافة إلى ترحيلهم لقسم شرطة الخليفة، تمهيدا لترحيلهم الي السجون العامة لقضاء فترة عقوبتهم. 
 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، 
حررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
 
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، تمكنوا من ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار، كما تم تحرير 82 مخالفة مرورية.
 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، واسفرت الحملة عن ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 82 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
 
كما استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 13 مرحلا مصريا من العاملين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الاقامة والعمل هناك ووجود خلاف بينهم وبين الكفلاء. 
 
وأفاد مصدر في مطار القاهرة، أن 13 مرحلا مصريا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وتم تشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الامنية في السعودية  القت القبض عليهم بعد مخالفتهم شروط الإقامة والعملية.

 


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السجون العامة

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