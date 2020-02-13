نيابة النزهة تخطر تنفيذ الأحكام بضبط 11 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية

أمرت نيابة النزهة، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، باخطار إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بضبط 11 متهما هاربا من تنفيذ احكام قضائية، وذلك لرفع أسمائهم من نشرة الهاربين، بالإضافة إلى ترحيلهم لقسم شرطة الخليفة، تمهيدا لترحيلهم الي السجون العامة لقضاء فترة عقوبتهم.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بوقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ،

حررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.