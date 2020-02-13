ناشر أمريكى عن مستقبل صحف الولايات المتحدة: جميعها سيموت بسبب شركات التكنولوجيا

كتبت : ريم عبد الحميد

تشهد صناعة الصحف الأمريكية أزمات حادة بسبب تراجع العائدات الإعلانية وتأثرها من ممارسات شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى الاحتكارية فيما يتعلق بسوق الإعلانات الرقمية، وهو ما دفع العديد من الصحف المحلية فى الولايات المتحدة إلى الإغلاق، أو الاندماج فى محاولة للصمود.

وبعد عملية أقل من أسبوعين على إقدام شركة بيركاشير هاثواي وبافيت القابضة على بيع مجموعتين إعلاميتين و30 صحيفة يومية إلى شركة "لي انتربرايس"، قال الناشر الأمريكى تشارلز توماس مونجر، نائب رئيس مجلس إدارة "بيكاشير هاثاواي"، إن الصحف الأمريكية لم يعد لديها مستقبل".

وبحسب ما نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها الأربعاء، قال مونجر البالغ من العمر 96 عاماً خلال الاجتماع السنوي لشركة ديلي جورنال كورب: التغييرات التكنولجية باتت مدمرة للصحف اليومية فى الولايات المتحدة.. العائدات تتراجع وتختفى وتظل النفقات قائمة وجميعهم يموتون".

وأضاف مونجر: "سوف يموتون جميعًا.. إنه أمر محزن". وقد ذكر بعض الاستثناءات ، قائلاً إنه من المحتمل أن تظل "نيويورك تايمز" و "وول ستريت جورنال" قائمة.

ورغم ذلك ، قال مونجر إن صحيفة ديلي جورنال بإمكانها الصمود بسبب لأنها تمتلك محفظة أسهم ثقيلة من البنوك. تبيع الشركة أيضًا البرامج والأدوات الأخرى للمحاكم الأمريكية.

وكانت شركة بيركشاير هاثاواي وبافيت القابضة ، قد أعلنت فى يناير الماضي أنها ستبيع BH Media Group ، BGMG ومجموعة من 30 صحيفة يومية إلى Lee Enterprises ، وهي شركة إعلامية متداولة علنًا ، مقابل 140 مليون دولار نقدًا.

وحينها، أعرب رجل الأعمال واران بافيت بعد أن أمضى سنوات في التقاط الصحف المحلية، والمالك لمجموعة بيركاشير هاثاواي عن أسفه لتراجع الصناعة لأنها عانت من انخفاض عدد القراء ، والمنافسة الإعلانية من التخفيضات على شبكة الإنترنت وغرف الأخبار. قال العام الماضي إن معظم الصحف باتت مثل "خبز قديم".