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ميناء الإسكندرية عن واقعة تجول الأسود في ساحته: مفبركة وغير حقيقية

الخميس، 13 فبراير 2020 12:23 م
ميناء الإسكندرية عن واقعة تجول الأسود في ساحته: مفبركة وغير حقيقية صورة متدوالة لتجول أسد بميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نفى رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتجول ثلاثة أسود داخل ميناء الإسكندرية، مؤكدا أن الصورة مفبركة وغير حقيقية ليس لها علاقة بميناء الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف الغندور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ميناء الإسكندرية يوجد به حاليا سفينه تحمل مواشى، وأرسلت إلى رصيف ميناء الإسكندرية ولا يمكن أن يتواجد معها حيوانات مفترسة.

كما أوضح أن الصورة لا يظهر فيها سوى حلويات وهى ساحة تخزين فقط لا يمكن القول إنه ميناء، كما لا يستطيع أى ميناء السماح للحيوانات المفترسة بالتجول بهذا الشكل .

كما أكد الغندور أن ميناء الإسكندرية يسير بشكل طبيعى فى حركة الشحن والتفريغ ولا يمكن السماح بتواجد الحيوانات المفترسة داخل الميناء .

يذكر أن نيابة ميناء الإسكندرية، تحفظت علي حاويتين قادمتين من الخارج بداخلهما 4 أطنان من مخدر الحشيش، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، من أجل ضبط وإحضار المسؤلين عن المضبوطات للتحقيق معهم.

وكان اللواء عزت عبد القادر، مدير أمن ميناء الإسكندرية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الميناء، يفيد بورود معلومات سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوصول حاويتين قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى، مشمولهما المستندى المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى حمص مخلوط بالطحينة مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تم فض المعلبات المعدنية التى تحتوى المنتج الغذائى المشار إليه والتى بلغت 15842 علبة تحوى مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900 كيلو جرام.

صور متداوله لاسود فى ميناء الاسكندريه (1)
صورة متدوالة لتجول أسود بميناء الإسكندرية 
 
صور متداوله لاسود فى ميناء الاسكندريه (2)
صورة متدوالة لتجول أسد بميناء الإسكندرية 
 
صور متداوله لاسود فى ميناء الاسكندريه (3)

 

 


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ميناء الاسكندريه

اسد فى ميناء الاسكندريه

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