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مياه المنيا توقع بروتوكول لعدد 80 وصلة مياه وصرف صحى للأسر الأكثر احتياجا

الخميس، 13 فبراير 2020 12:27 م
مياه المنيا توقع بروتوكول لعدد 80 وصلة مياه وصرف صحى للأسر الأكثر احتياجا الصرف الصحى - ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع المالي والتجاري نجحت في توقيع برتوكول تعاون مشترك مع جمعية نادي اينرويل النيل بمبلغ 175 ألف جنيها للأسر الأشد احتياجا بالمنيا .
 
وأضاف الشهاوي انه سيتم توصيل عدد 40 وصلة مياه بإجمالي 83 ألف جنيها بالإضافة إلي 40 وصلة صرف صحي بإجمالي 92 ألف جنيها وذلك تحت إشراف قطاعي المياه والصرف الصحي بالشركة، وسيتم توزيع هذه التوصيلات علي الأسر الأشد احتياجا بقري بني احمد الشرقية – بني احمد الغربية – صفط الخمار– وعدد من القرى داخل المحافظة مجانا .
 
وأكد الشهاوي أن الشركة تسعي للتعاون مع كافة الجهات المانحة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجا داخل المحافظة وذلك من اجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي امن.
 
وأوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الشركة حصلت على العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الجودة الألمانية (الإدارة الفنية المستدامة TSM)، وجارٍ تجهيز عدد آخر من المحطات للحصول على الشهادة، موضحاً أنه تم تطوير 5 مراكز خدمة عملاء، لتقديم خدمة متميزة، وبناء الثقة بين الشركة والمشتركين.
 
وأضاف المهندس ياسر أحمد الشهاوى، أنه وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تم الاتفاق على توريد 1050 قطعة موفرة للمياه كمرحلة أولى لتركيبها بـ210 مدارس، من المدارس المشاركة فى مشروع مدارسنا صحية بأيدينا (صحتهم مستقبلهم)، وتم تنظيم ورشة عمل لتعميم استخدام القطع الموفرة، وسيتم طرح القطع الموفرة للمواطنين، بجميع مراكز خدمة العملاء، وذلك فى إطار جهود الشركة لترشيد استهلاك المياه.
 
 
 

وزاره الاسكان

مشروعات المياه

الصرف الصحى

محافظه المنيا

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