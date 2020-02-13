مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:10 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:17

موعد صلاة المغرب 5:42

ميعاد صلاة العشاء 6:59



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:15 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:21

توقيت صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:06

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

ميعاد صلاة المغرب 37: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:55 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:57 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:08

توقيت صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:48 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:02 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

توقيت صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:56





ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 5:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

ميعاد صلاة العشاء 7:30 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

توقيت صلاة العشاء 7:29 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 5:06 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

ميعاد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:55

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:03 م

موعد صلاة المغرب 5:29

موعد صلاة العشاء 6:45 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:35 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

توقيت صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:44 ص

توقيت صلاة الظهر 12:42 م

موعد صلاة العصر 3:45 م

توقيت صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:30



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 5:35 م

مواقيت صلاة العشاء 6:53 م





