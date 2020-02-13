منظمة الصحة: ارتفاع حالات كورونا فى الصين يعكس "تعريفا أوسع" للعدوى

رويترز

قال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن القفزة فى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس "عريفا أوسع" لحالة العدوى.

وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لرويترز، "تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية بل أيضا الحالات المشخصة إكلينيكيا استنادا إلى الأعراض والتعرض".

وأضاف أن المنظمة، ومقرها جنيف، تسعى "لوضوح أكبر" من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

كانت منظمة الصحة العالمية، أكدت استقرار عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" فى الصين، مشددة مع ذلك على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأربعاء - إنه "تم رصد استقرار فى عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا فى الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير"، وشدد فى هذا السياق على أن التفشى قد يتطور بأى اتجاه.

وشدد جيبريسوس، على أن فريق الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذى ينشط حاليا فى الصين، حقق تقدما جيدا فى عمله، معربا عن أمله فى أن يكون هناك "مزيد من الأخبار قريبا".

وتابع المدير العام للمنظمة: "علينا توحيد الجهود من أجل مكافحة هذا العدو المشترك الذى لا يحترم الحدود، من جانبه .. ذكر الخبير فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن سلوك فيروس "كورونا" خارج مقاطعة هوبي، يتميز "بدرجة أقل من العدوانية والتسرع، ما يمثل إشارة جيدة".