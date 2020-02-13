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مكتبة الإسكندرية تشارك فى المؤتمر الدولى الثانى لعلم المصريات باليونان

الخميس، 13 فبراير 2020 01:09 م
مكتبة الإسكندرية تشارك فى المؤتمر الدولى الثانى لعلم المصريات باليونان مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد الدكتور أشرف فراج المشرف على مشروع سفارات المعرفة في الجامعات المصرية على أهمية الدور الذي لعبته المرأة في حضارات حوض البحر المتوسط عبر العصور.

وذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لعلم المصريات تحت عنوان "الدور الذي لعبته المرأة في حضارات حوض البحر المتوسط عبر العصور والذي تنظمه الجمعية اليونانية لعلم المصريات" التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية .

وأشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية اليوم، إلى أن المؤتمر يشارك به العديد من الباحثين سواء المصريين او غير المصريين من دول مختلفة، حيث تم تقديم العديد من الأوراق البحثية الهامة التي تتناول دور المرأة في العصور القديمة في مصر وحوض المتوسط، من خلال عدة محاور اهمها دور المرأة الاجتماعي في مصر القديمة، النصوص الادبية والكتابات المسجلة على الجدران التي تتعلق بدور المرأة، جمال المرأة في مصر القديمة واستقلالها، فضلا عن دور المرأة في المظاهر الكونية المختلفة، ودورها الديني والإلهى.

حضر الجلسة الافتتاحية السفير إسماعيل خيرت سفير مصر باليونان وألقي كلمة رحب فيها بالحضور وخص بالشكر والتقدير مكتبة الإسكندرية ومديرها دكتور مصطفي الفقي وثمن دورها الريادي في نشر الثقافة والمعرفة، وأكد علي العلاقات المتميزة بين مصر واليونان منذ القدم .

وقد أثنت دكتورة إليسيا ماراڤيليا رئيس المؤتمر في كلمتها علي دور مكتبة الإسكندرية ومديرها دكتور الفقي في إثراء وإنجاح المؤتمر.

يذكر أن مكتبة الاسكندرية شاركت في فعاليات المؤتمر حيث قدم دكتور أحمد منصور مدير مركز الخطوط وعزة عزت اوراق بحثية بالإضافة الى أنهما كانا عضوين في اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

 

 


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