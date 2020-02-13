مقتل 14 شخصا وإصابة 31 آخرين فى حادث سير بشمال الهند

وكالات

لقى 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات، إثر اصطدام حافلة مسرعة بشاحنة متوقفة بشمال الهند.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المسؤول بالشرطة الهندية اراج راجا في تصريح للصحفيين ،اليوم ، إن الحادث وقع على طريق سريع في منطقة فيروزآباد في ولاية أوتار براديش أمس الأربعاء ، حيث كانت الشاحنة متوقفة على جانب الطريق وتخضع للإصلاح بسبب عطل عندما صدمتها حافلة الركاب من الخلف.

وأضاف راجا "لقي 14 شخصا حتفهم بينهم13 من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة الذى كان يشرف على عملية الاصلاح".

وأفادت تقارير محلية أن سائق الحافلة غفا وفقد السيطرة على عجلة القيادة مما أدى لوقوع الحادث.

كانت السلطات الهندية، ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما بتهمة اغتصاب طفلة فى الخامسة من عمرها داخل حرم السفارة الأمركية فى نيودلهى، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز.

وأفادت الشرطة الهندية أن الواقعة حدثت فى أجنحة الموظفين الهنود ضمن البعثة الدبلوماسية الأمريكية، وأن المتهم والمجنى عليها من أبناء عمال صيانة ونظافة فى السفارة الأمريكية فى نيودلهى، ويقيمان مع ذويهما داخل المجمع.

وأكد المحقق يوغش كومار أن المتهم تم القبض عليه فور تلقى البلاغ ضده لافتا إلى أن الفحوص الطبية أظهرت تعرض الطفلة للاغتصاب، مشيرا إلى أنه تم على الفور وضع المشتبه فيه رهن التحقيق بموجب القوانين المتعلقة بالعنف الجنسى بحق القصر، والتى تصل عقوبتها إلى الحكم بالإعدام، لافتا إلى أن الطفلة كانت تلعب فى الخارج حين اصطحبها المشتبه فيه إلى غرفته، مشيرا إلى أن الضحية أبلغت ذويها.

ومن جانبها أعربت البعثة الدبلوماسية الأمريكية عن "انزعاجها الشديد" من هذه التهمة، وأعلنت اتخاذها "إجراءات فورية"، بينها التبليغ عن الحادثة للشرطة وتأمين مساعدة طبية للطفلة الضحية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع التحقيق الذي تقوده الهند.