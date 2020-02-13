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فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث..

مصرع 6 وإصابة 3 آخرين فى انهيار جدار رملى بمدينة المطلاع فى الكويت..صور

الخميس، 13 فبراير 2020 12:07 م
مصرع 6 وإصابة 3 آخرين فى انهيار جدار رملى بمدينة المطلاع فى الكويت..صور وزيرة الأشغال العامة وشؤون الإسكان د.رنا الفارس مع عمال الإنقاذ
شعبان هدية

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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء فى الكويت، اليوم، الخميس، أن الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملى الذى وقع فى مدينة المطلاع السكنية، بلغت 6 وفيات و3 إصابات، فى ضاحية N5 ،  ىخلال تنفيذهم أعمال تمديد الصرف الصحي تحت الأرض الذى وقع مساء أمس.
 
فيما أصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، الفريق خالد المكراد، تعليماته بعد تفقده للموقع، لفتح تحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادث.
 
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وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بعث برقيات تعازٍ إلى أسر المتوفين العاملين فى مشروع المطلاع السكني، إثر حادث سقوط وانهيار داخل المشروع، وأعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا الحادث المؤسف، راجيا لهم الرحمة، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمنّ على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
 
كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقيات للتعزية مماثلة.
 
وأضاف المصدر، إن رجال الإطفاء وعقب الانتهاء من الحادث سيرفعون تقريرهم الى الجهات المختصة بشأن توافر اشتراطات السلامة للعمال من عدمه. 
 
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فيما كشف مصدر بالرعاية السكنية، أن عدداً من القيادات توجّهوا إلى الموقع لمعاينته، متوقعا ان يتم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب الانهيار، وبيّن المصدر ان السكنية ستتخذ اجراءاتها مع المقاول في حال تبين عدم التزامه شروط الأمن والسلامة في الموقع، موضحا ان بنود العقد المبرمة بين الطرفين تلزمه توفير معدّات السلامة والبيئة الآمنة للعمال.
 
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وقررت الإدارة العامة للرعاية السكنية، إيقاف العمل في موقع الانهيار الرملي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، إلى حين انتهاء الإجراءات الرسمية حياله، مؤكدة أن سير العمل في بقية مواقع المشروع لن يتأثر بالحادث.
 
وقالت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات لعمال الشركة المعنية بتنفيذ الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في المشروع.، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات هذا الحادث، عملاً بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ اللازم والعمل بما ستوصي به لجنة التحقيق المحايدة التي وجهت الوزيرة أمس الأربعاء بتشكيلها.
 
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ووجَّهت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الانهيار الأرضى، مشددةً على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الإهمال، وأنه لا تهاون في محاسبة المقصر.
 
وأكدت د.الفارس خلال تواجدها في موقع الحادث ضرورة رفع تقرير مفصّل حول الحادث وكشف أسبابه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من تثبت مسؤوليته عنه، كما انتقدت خلال زيارتها للموقع عدم التزام بعض الموظفين والعمال ارتداء الخوذ واحتياطات الامن والسلامة في المشروع، متوقعة ان تصدر اجراءات مشددة لكل من لا يلتزم ضوابط الأمن والسلامة.
 
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