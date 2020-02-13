مصرع سائق فى اصطدام سيارة ملاكى بعامود كهرباء جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى سائق مصرعه في اصطدام سيارة ملاكى سوداء اللون في عامود كهرباء على كوبرى الطوناب التابع لمجلس قروي الدير، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى إسنا التخصصي، وتم وضعة بالمشرحة لحين تصرف النيابة وتم التحفظ على السيارة لحين استدعاء فنى، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكي سوداء اللون تحمل رقم (5842 ص.ف.س) قبلي كوبري الطوناب التابع لمجلس قروي الدير فى عامود كهرباء، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمدينة إسنا، وذلك تحت إشراف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الحادث.

وتبين من خلال انتقال قيادات المدينة إلى موقع الحادث، تبين وفاة سائق السيارة "أحمد.ع.م" من قرية الهنادى بمدينة إسنا، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى إسنا التخصصي، وتم وضعة بالمشرحة لحين تصرف النيابة وتم التحفظ على السيارة لحين استدعاء فنى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد أصيب 3 مواطنين بكسور وكدمات وتم بتر قدم أحدهم بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أمس الأربعاء، في اصطدام قطار قادم من أسوان في طريقه للقاهرة في سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها في معبر غير قانونى بقرية الحلة التابعة لمدينة إسنا، وانتقل علي الفور قيادات مجلس مدينة إسنا لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيات إسنا التخصصي والأقصر الدولى لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، ورفع السيارة من موقعها وتسيير حركة القطار بصورة طبيعية، حيث بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقي اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باصطدام القطار رقم 997 القادم من محافظة أسوان في طريقه محافظة الإسكندرية، في سيارة زرقاء اللون نصف نقل بدون لوحات معدنية لدى مرورها بمعبر غير شرعى بقرية الحلة بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمدينة إسنا، وذلك تحت إشراف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لمتابعة الحادث.