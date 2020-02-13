مشروع ريادة الأعمال يعرض آليات تمويل مشروعات الشباب الاثنين المقبل

كتب: مدحت عادل

يعقد مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، الاثنين المقبل، المائدة المستديرة رقم 4 للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال باعتبارها أحد القطاعات الهامة للنهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتعاون مع وزاره التجارة والصناعة وهيئة الرقابة المالية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتهدف المائدة المستديرة إلى عرض خمس آليات تمويلية غير تقليدية في السوق المصري للمرأة والشباب، متضمنة آلية التمويل متناهي الصغر، وآلية الاستثمار الملائكي، وآلية التمويل الجماعي"، بالإضافة إلى آلية رأس المال المُخاطر، وآليه الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى تحديثات على خريطة الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب التوافق على التوصيات من الحضور من المتخصصين من كافة الأطياف "برلمانيين، حكوميين، قانونيين، رجال أعمال، خبراء حكوميين، خبراء في الاستثمار والقطاع".

ويشارك في اللقاء النائبة نادية هنري، وأميرة شكري مستشار أول تطوير بيئة الأعمال بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، والدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والدكتور احمد حسين ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور سعد محي الدين رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة البنك الاهلي المصري، بالإضافة إلى النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمجلس النواب.

ويتضمن برنامج اللقاء أيضا اشراق السيسي مدير أول إدارة تمويل البنوك في القطاع المركزي للتمويل الأصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو عبد الرحمن ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الزناتي رئيس الوحدة المركزية للخريطة الاستثمار.