سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مشروع ريادة الأعمال يعرض آليات تمويل مشروعات الشباب الاثنين المقبل

الخميس، 13 فبراير 2020 01:00 ص
مشروع ريادة الأعمال يعرض آليات تمويل مشروعات الشباب الاثنين المقبل مشروعات صغيرة - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، الاثنين المقبل، المائدة المستديرة رقم 4 للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال باعتبارها أحد القطاعات الهامة للنهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتعاون مع وزاره التجارة والصناعة وهيئة الرقابة المالية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتهدف المائدة المستديرة إلى عرض خمس آليات تمويلية غير تقليدية في السوق المصري للمرأة والشباب، متضمنة آلية التمويل متناهي الصغر، وآلية الاستثمار الملائكي، وآلية التمويل الجماعي"، بالإضافة إلى آلية رأس المال المُخاطر، وآليه الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى تحديثات على خريطة الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب التوافق على التوصيات من الحضور من المتخصصين من كافة الأطياف "برلمانيين، حكوميين، قانونيين، رجال أعمال، خبراء حكوميين، خبراء في الاستثمار والقطاع".

ويشارك في اللقاء النائبة نادية هنري، وأميرة شكري مستشار أول تطوير بيئة الأعمال بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، والدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والدكتور احمد حسين ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور سعد محي الدين رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة البنك الاهلي المصري، بالإضافة إلى النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمجلس النواب.

ويتضمن برنامج اللقاء أيضا اشراق السيسي مدير أول إدارة تمويل البنوك في القطاع المركزي للتمويل الأصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو عبد الرحمن ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الزناتي رئيس الوحدة المركزية للخريطة الاستثمار.


المشروعات المتوسطة

تمويل المشروعات الصغيرة

ريادة الأعمال

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة