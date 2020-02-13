"مشروعك" بالوادى الجديد يمول 84 مشروعا جديدا للشباب بتكلفة 13.5 مليون جنيه

فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المشروعات التي جري تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية " مشروعك " خلال شهر يناير 2020 بلغ 84 مشروعًا مختلف النشاط بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وفرت 188 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

ولفت الي، أنه يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي جري تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 3867 مشروعًا، بقيمة 189.5 مليون جنيه بإجمالي 7464 فرصة عمل.

وكان رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي حسن الطماوي، الإثنين الماضي عن توفير 45 فرصة عمل من خلال تمويل 19 مشروعًا بتكلفة 16 مليون و 81 الف جنيه من خلال برنامج "مشروعك" علي مدار الشهر الماضي، مؤكدا على أن الوحدة المحلية تدعم كل الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح أن هذا الدعم انعكس إيجابيًا على بعض المشروعات والتي استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات، أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية.

أضاف الطماوي إن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أطلقت برنامج " مشروعك" عام 2016، لتمويل مشروعات صغيرة للشباب عن طريق قروض بفائدة 5% لتوفير فرص عمل عن طريق الوحدات المحلية في المحافظات.