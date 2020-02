مستشفى فى ووهان تعالج مرضى كورونا بالرقص والتمارين الرياضية.. فيديو

كوسيلة جديدة لمحاربة المرض برفع معنويات المرضى، ابتكر عدد من الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات مدينة ووهان الصينية وسيلة جديدة للتخفيف على مرضى فيروس كورونا ولتقليل حالة الرعب والذعر التي يعيشها سكان المدينة باعتبارها منبع المرض القاتل الذى انتشر في العالم، حيث قام الطاقم الطبي بالمستشفى بحشد المرضى فى حديقة المستشفى لعلاج المرض عن طريق الرقص وممارسة الرياضة كوسيلة لمقاومة الفيروس الأشد خطورة فى العالم الآن.

Coronavirus patients made to dance as part of recovery at makeshift hospital pic.twitter.com/t6dffpOTNa