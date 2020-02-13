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مستشفى فى ووهان تعالج مرضى كورونا بالرقص والتمارين الرياضية.. فيديو

الخميس، 13 فبراير 2020 03:48 م
مستشفى فى ووهان تعالج مرضى كورونا بالرقص والتمارين الرياضية.. فيديو رقص المرضى فى المستشفى ووهان
كتب محمد شعلان

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كوسيلة جديدة لمحاربة المرض برفع معنويات المرضى، ابتكر عدد من الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات مدينة ووهان الصينية وسيلة جديدة للتخفيف على مرضى فيروس كورونا ولتقليل حالة الرعب والذعر التي يعيشها سكان المدينة باعتبارها منبع المرض القاتل الذى انتشر في العالم، حيث قام الطاقم الطبي بالمستشفى بحشد المرضى فى حديقة المستشفى لعلاج المرض عن طريق الرقص وممارسة الرياضة كوسيلة لمقاومة الفيروس الأشد خطورة فى العالم الآن.

 

وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مرضى فيروس كورونا، الذى أودى بحياة نحو 1369 على مدار الأسابيع الماضية، وعدد من الطاقم الطبي وهم يرقصون ويمارسون التمارين الرياضية، بإحدى ساحات المستشفى بمدينة ووهان الصينية.

رقص المرضى فى المستشفى
رقص المرضى فى المستشفى

 

وكثفت الصين جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد. وفيما يلي أحدث مستجدات الوضع:

 

استخدمت مقاطعة هوبي بوسط الصين طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من بينها 13332 حالة تم تشخيصها سريريا، و242 حالة وفاة بما فيها 135 حالة سريرية، يوم الأربعاء.

 

وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وصل إجمالي الحالات المؤكدة فى هوبي الى 48206 حالات حتى يوم الأربعاء.

 

وسجلت مدينة ووهان حاضرة المقاطعة 13436 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و216 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء.

 

سيتولى إجمالي 2600 موظف طبى اضافى من القوات المسلحة مهمة علاج المرضى فى 2 من المستشفيات في ووهان، مركز تفشى فيروس كورونا الجديد.

 

أصدر فريق عمل مشترك تابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) منشورا بشأن تنظيم استخدام أنظمة التكييف والتهوية في المكاتب والأماكن العامة وسط جهود احتواء فيروس كورونا الجديد، حيث يجب إيقاف هذه المرافق حال التعرف على حالة مشتبه بها أو مؤكدة للاصابة بالالتهاب الرئوى الناجم عن الفيروس فى الأماكن المذكورة.

 

وفيما تدفع بأقصى جهودها أعمال مراقبة الوباء والسيطرة عليه، جاء فى اجتماع تنفيذى لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة أن الصين ستعزز تنظيم الاقتصاد الكلي وتسرع إنتاج المواد الرئيسية وتوزيعها وامدادها من أجل الحفاظ على التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

 

 


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