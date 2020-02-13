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مسؤول عسكرى أمريكى: روسيا والصين تمثلان تهديدا على تواجدنا فى إفريقيا

الخميس، 13 فبراير 2020 04:00 ص
مسؤول عسكرى أمريكى: روسيا والصين تمثلان تهديدا على تواجدنا فى إفريقيا قائد القوات البرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال روجر كلوتير
وكالات الأنباء

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أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال روجر كلوتير، أن روسيا والصين تمثلان تهديدا على الولايات المتحدة في القارة الإفريقية. وفقا لوكالة روسيا اليوم. وخلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، عجز الجنرال الأمريكي عن تسمية أي دول محددة في إفريقيا، ذات "وجود روسي"، لكنه تحدث عن نشاط من وصفهم بـ "مرتزقة روس" في القارة الإفريقية، قائلا إنهم يقومون باستخراج الموارد الطبيعية، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة.

كما اعتبر كلوتير حركة "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أحد أكبر التهديدات في إفريقيا.

وأضاف الجنرال: "نحن نتابع الأوضاع باهتمام، لكن المنافسة مع روسيا والصين في القارة تتسم بأهمية خاصة".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة أطلقت حملة لتشويه سمعة روسيا في ما يخص تعاونها مع الدول الإفريقية.

أما بشأن مسألة وجود "مرتزقة روس" في إفريقيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هذه مجرد شائعات.

بدورها، وصفت الصين التصريحات الأمريكية حول تعزيز الوجود الصيني في إفريقيا ووجود "برنامج تجسسي" صيني هناك بأنها "سخيفة".

 


أمريكا

روسيا

الصين

افريقيا

الولايات المتحدة

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