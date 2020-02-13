سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 06:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مزاد علنى فى سوريا يبيع سيارة موديل 2019 بنصف مليار ليرة

الخميس، 13 فبراير 2020 05:00 ص
مزاد علنى فى سوريا يبيع سيارة موديل 2019 بنصف مليار ليرة مزاد سيارات-صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في مزاد علني جرى مؤخرا في العاصمة السورية دمشق، رست سيارة على أحد التجار بسعر يعادل نحو 500 مليون ليرة (نحو 500 ألف دولار). وفقا لوكالة روسيا اليوم.وفي المزاد الذي أجرته المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، رست سيارة من نوع BMW موديل 2019 على أحدهم بسعر 400 مليون ليرة، يضاف إليها ما يعرف برسوم الفراغ وتعادل نسبة 25% من السعر أي ما يعادل 100 مليون ليرة.

وكانت أسعار كثير من السيارات (معظمها مستعملة) وسطيا تقدر بمئات الملايين خاصة السيارات ذات الماركات "الفارهة".

ونقت روسبا اليوم عن أحد الذين حضروا المزاد ، قوله إن سبب الارتفاع الذي وصفه بالجنوني في أسعار السيارات هو "جشع التجار"، ورأى أنه قد يكون هدفهم رفع أسعار السيارات المستعملة في البلاد"، مضيفا "أن أغلب من حصلوا على السيارات هم من التجار أو الشركات، بينما الناس العاديون لم يستطيعوا الحصول على سيارة".

وأكد أن سعر مبيع السيارات كان أعلى من مثيله في السوق بنحو 3 ملايين ليرة، حسب نوع وسنة صنع السيارة، وتمنى على مؤسسة التجارة الخارجية مستقبلا أن "تعلن أسماء الحاصلين على السيارات مع أسعارها، وأن يمنعوا أي شخص من شراء أكثر من سيارة".

وكانت مؤسسة التجارة الخارجية أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن المزاد الذي ضم 250 سيارة مستعملة في معظمها، وبعضها صنع في سبعينيات القرن الماضي، وكان عدد قليل جدا من السيارات صنع عام 2019.

وتتوزع تلك السيارات على فئات (السياحية، والنقل الجماعي "الميكرو" والشاحنات.. وغيرها).

وفي سوريا الممنوعة من استيراد السيارات منذ سنوات، ترتفع أسعار وسائل النقل المستعملة بشكل كبير جدا قد يفوق سعرها الحديثة.

 

 


سوريا

السيارات

دمشق

مزاد علنى

الليرة السورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة