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مرور الشرقية يفحص 20 سائقا للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر

الخميس، 13 فبراير 2020 11:37 ص
مرور الشرقية يفحص 20 سائقا للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قامت حملة مرورية مكبرة، من إدارة مرور الشرقية، بشن حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 20 حالة تبين قيام سائق بتعاطى المخدر، وتم التحفظ عليه كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.

حيث قامت الحملات التى أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب محمد سليمان، الضابط بالإدارة، بتوجيها من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية.

بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية  لـ20 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعي"  وليد س م"  33 سنة مقيم الجيزة  وتم ضبط بدائرة مركز منيا القمح وتحرر له المحضر رقم 8933 جنح منيا القمح  لسنة 2020، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون  المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"-  مقيم بقرية العرين بدائرة مركز شرطة فاقوس) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص"، متخذا من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات لذات العيار - 4,5 كيلو جرام لنبات البانجو  المخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه، يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أوالإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنهالا تزيد عن 500 ألف جنيه.

 

 


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قيادة تحت تاثير المخدر

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