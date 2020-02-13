سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مذكرة تفاهم "لتجديد إطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة" بين الاتصالات والإنتاج الحربى

الخميس، 13 فبراير 2020 10:29 ص
مذكرة تفاهم "لتجديد إطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة" بين الاتصالات والإنتاج الحربى اثناء توقيع مذكرة التفاهم
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع حلوان للصناعات الهندسية (م/99 الحربي) وشركة البريد للإستثمار وشركة بريكس لإدارة المشروعات بهدف انشاء مصنع لتجديد وإعادة تصنيع الاطارات المستعملة للشاحنات والمعدات الثقيلة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
 
وأعرب العصار عن أهمية هذا المشروع الذى سيوفر قيمة مضافة كبيرة للدولة من خلال تجديد الإطارات التالفة عن طريق تعويض الأجزاء العاملة التي تعرضت للتلف في الإطار أو معالجة التشققات الخارجية بمواد جديدة باستخدام المطاط المستخدم في تصنيع الإطار الأصلي طبقاً للمعايير العالمية، ودون تعرضها للحرق والتلف الكامل بالمعنى المتعارف عليه لإعادة التدوير مما يوفر عائد اقتصادي مضاعف للمشروع  ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، والمساهمة في دعم وتوطين صناعة إطارات السيارات في مصر وتقليل المخلفات الصلبة من الإطارات بنسبة 75% والتي تؤثر على البيئة بشكل مباشر .
 
فيما أوضح "طلعت" أن البريد المصري مؤسسة عريقة تحظى بثقة المواطنين وتشهد عملية تطوير كبرى بهدف إعادة صياغة دوره ليكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أنه يتم السعي من خلال شركة البريد للاستثمار إلى إدارة الاستثمارات على الشكل الأمثل وتوظيفها لصالح الاقتصاد المصري وبما يساهم في تنفيذ الخطط التنموية للهيئة القومية للبريد، مشيراً إلى أهمية تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات الاستثمارية لتحفيز النمو الاقتصادي.
 
ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان هذا المصنع سيعد أول مصنع من نوعه في مصر وإفريقيا يقوم بتجديد وإعادة تصنيع اطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة المستعملة، حيث أنه يهدف الي إعادة تصنيع 75% من الإطارات المستعملة و التي تُهلك سنويا في مصر مما يوفر مبالغ طائله تنفق على إستيراد إطارات الشاحنات الجديدة كما أنه يساهم في تقليل التلوث الناتج عن اهلاك ملايين الإطارات بطريقة عشوائية، وأضاف " الصغير" أن صناعة إعادة تدوير الإطارات المستعملة للشاحنات تعد من أكبر الصناعات الحديثة التي تلجأ اليها العديد من كبرى الدول الصناعية في العالم بهدف تنمية الصناعة المحلية وتقليل الإعتماد على الإستيراد الخارجي. 
 
وأعرب المهندس رامي شومان رئيس مجلس إدارة شركة بريكس لإدارة المشروعات عن ثقته في نجاح التعاون بين "الإنتاج الحربي" و شركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد وشركة بريكس لإدارة المشروعات، مشيداً بدعم الحكومة المصرية للتعاون مع القطاع الخاص من أجل دعم الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات التي يتم إستيرادها من الخارج، ومن بينها إطارات السيارات والتي تتجاوز قيمة إستيرادها سنويا حوالي 550 مليون دولار.
 
 
 
صورة جماعية لمسؤولى الوزارتين
صورة جماعية لمسؤولى الوزارتين

وزيرا الاتصالات و الانتاج الحربى
وزيرا الاتصالات و الانتاج الحربى

 


وزارة الاتصالات

الانتاج الحربى

الهيئة القومية للبريد

عصام الصغير

عمرو طلعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة