سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة إسنا تستعد لحملات توعية الأطفال والشباب للوقاية من كورونا

الخميس، 13 فبراير 2020 08:00 ص
مدينة إسنا تستعد لحملات توعية الأطفال والشباب للوقاية من كورونا مؤتمر تحضير حملات توعية للوقاية من فيروس "كورونا" بالمدارس
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يجرى إطلاق حملات توعية للوقاية من فيروس "كورونا" فى مراكز الشباب أو النوادى وكذلك المدارس المختلفة، حيث يجرى الإعداد لحملات تجوب كافة مدارس المدينة لتوعية الأطفال والشباب بكيفية الوقاية، وسيتم تحديد مواعيد ومواقع إجراء حملات وندوات التوعية بفيروس "كورونا" لمواجهة ذلك الخطر فى كافة أنحاء المدينة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، على أنه تم الاتفاق مع مسئولى التربية والتعليم بإدارة إسنا التعليمية على تشكيل لجان للمرور على المدارس لمتابعة الإجراءات التوعوية والوقائية لحماية الطلاب والتلاميذ من الأمراض الفيروسية المعدية، وبخاصة أعمال التوعية والوقاية من فيروس "كورونا"، حيث تم الإتفاق على توزيع أوراق على كافة المدارس والطلبة للوقاية من الإنفلونزا وتشمل ما يلى:- (تجنب الإزدحام - عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة - وضع كمامات - استعمال معقمات اليدين بعد مصافحة الأشخاص أو المصابين - التدفئة الجيدة داخل وخارج المنزل - تناول فيتامين سى الفوار أو المضغ مرتين فى اليوم - تناول العسل لتقوية المناعة - تناول المشروبات الساخنة بشكل دائم)، وتظهر أعراض الإنفلونزا كما يلي:- (حرارة عالية – سعال - التهاب حلق – رجفة - سيلان الأنف - وجع رأس - تعب عام - آلام جسدية).

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه سيتم تنفيذ مبادرة تهدف إلى توعية الطلبة لتجنب الإصابة بمثل هذا الفيروس من خلال إذاعة فقرات فى الإذاعة المدرسية عن طرق الوقاية منه ومن نزلات البرد، وتجنب الإصابة بفيروس الأنفلونزا العادى، مع توزيع كمامات على الطلبة ومواد مطهرة فى دورات المياه، حيث ستوفر المدارس الكمامات والمواد المطهرة ومنظفات الأيدى بالجهود الذاتية وبالتعاون مع الزائرة الصحية بالمدرسة ومعمل العلوم، لتوزيعها على الطلبة مع لصق لوحات إرشادية فى العديد من الأماكن بالمدرسة وداخل الفصول توضح طرق الوقاية ونقل العدوى بفيروس كورونا وأهمية الوقاية من نزلات البرد.

وكان قد أعلن الدكتور معمر عبد الهادى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، عن وصول عدد 3 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه فى إصابتها بالفيروسات المعدية ومنها "كورونا"، موضحاً أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة، والتى تشمل الزى الطبى المعقم، وماسكات وواقى راس وقفازات، مشيرًا إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتيًا باستخدام الأبخرة وكل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

الوقاية من الانفلونزا بالمدارس

اخبار مصر اليوم

مكافحة فيروس كورونا

اخبار اليوم

مدينة اسنا

توعية الطلبة بالمدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: اختاروا اللغة الثانية بدقة عند ملء الاستمارة

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين و194 لعضوية المجلس فى انتخابات 15 مارس

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

11 معلومة عن تفاصيل وأهداف قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.. تعرف عليها

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

صور.. واحة سيوة قبلة السياحة الشتوية.. ونسب الإشغال بالفنادق تتجاوز 90%

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

بضغطة زر.. توفيق المنازعات بوزارة الداخلية عبر الإنترنت

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية للبرلمان حضور المسئولين اجتماعات اللجان النوعية؟

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة