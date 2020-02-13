مدينة إسنا تستعد لحملات توعية الأطفال والشباب للوقاية من كورونا

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يجرى إطلاق حملات توعية للوقاية من فيروس "كورونا" فى مراكز الشباب أو النوادى وكذلك المدارس المختلفة، حيث يجرى الإعداد لحملات تجوب كافة مدارس المدينة لتوعية الأطفال والشباب بكيفية الوقاية، وسيتم تحديد مواعيد ومواقع إجراء حملات وندوات التوعية بفيروس "كورونا" لمواجهة ذلك الخطر فى كافة أنحاء المدينة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، على أنه تم الاتفاق مع مسئولى التربية والتعليم بإدارة إسنا التعليمية على تشكيل لجان للمرور على المدارس لمتابعة الإجراءات التوعوية والوقائية لحماية الطلاب والتلاميذ من الأمراض الفيروسية المعدية، وبخاصة أعمال التوعية والوقاية من فيروس "كورونا"، حيث تم الإتفاق على توزيع أوراق على كافة المدارس والطلبة للوقاية من الإنفلونزا وتشمل ما يلى:- (تجنب الإزدحام - عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة - وضع كمامات - استعمال معقمات اليدين بعد مصافحة الأشخاص أو المصابين - التدفئة الجيدة داخل وخارج المنزل - تناول فيتامين سى الفوار أو المضغ مرتين فى اليوم - تناول العسل لتقوية المناعة - تناول المشروبات الساخنة بشكل دائم)، وتظهر أعراض الإنفلونزا كما يلي:- (حرارة عالية – سعال - التهاب حلق – رجفة - سيلان الأنف - وجع رأس - تعب عام - آلام جسدية).

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه سيتم تنفيذ مبادرة تهدف إلى توعية الطلبة لتجنب الإصابة بمثل هذا الفيروس من خلال إذاعة فقرات فى الإذاعة المدرسية عن طرق الوقاية منه ومن نزلات البرد، وتجنب الإصابة بفيروس الأنفلونزا العادى، مع توزيع كمامات على الطلبة ومواد مطهرة فى دورات المياه، حيث ستوفر المدارس الكمامات والمواد المطهرة ومنظفات الأيدى بالجهود الذاتية وبالتعاون مع الزائرة الصحية بالمدرسة ومعمل العلوم، لتوزيعها على الطلبة مع لصق لوحات إرشادية فى العديد من الأماكن بالمدرسة وداخل الفصول توضح طرق الوقاية ونقل العدوى بفيروس كورونا وأهمية الوقاية من نزلات البرد.

وكان قد أعلن الدكتور معمر عبد الهادى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، عن وصول عدد 3 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه فى إصابتها بالفيروسات المعدية ومنها "كورونا"، موضحاً أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة، والتى تشمل الزى الطبى المعقم، وماسكات وواقى راس وقفازات، مشيرًا إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتيًا باستخدام الأبخرة وكل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة.