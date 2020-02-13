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مدير مشروع مياه الشرب: تعميم العدادات مُسبقة الدفع خلال عامين من الآن

الخميس، 13 فبراير 2020 12:10 ص
مدير مشروع مياه الشرب: تعميم العدادات مُسبقة الدفع خلال عامين من الآن
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لمشروع مياه الشرب، إن منظومة العداد مُسبق الدفع ستحدد العلاقة بين الاستهلاك والمُستهلك وبين المقدم والخدمة التي تقدم له، وأن العالم كله يتعامل بها، وسيكون هناك محاسبة فعلية وسيعرف كل مواطن استهلاكه الحقيقي، مشيرا إلى أن ذلك يفيد المستهلك ومقدم الخدمة معا وستقلل من حجم الشكاوى التي تأتي من الخدمة، بالإضافة إلى المساهمة في ترشيد استهلاك المياه، وأن هناك شفافية في المحاسبة ستجعل المواطن في تنظيم استهلاكه وتحديده بشكل يومي.

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع مياه الشرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة cbc، 750 ألف عداد مسبق الدفع كل عام، وهناك توجه لضغط هذه الخطة في عامين فقط، من خلال انتاج عدادات مصرية الصنع بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وفي البداية سيتم تنفيذ ذلك على الهيئات الحكومة والأنشطة الرياضية والسياحية والمساجد والكنائيس وغيرها، وسيتم التوسع بعد ذلك في تنفيذ العدادات مسبوقة الدفع، وستضمن المحاسبة الفعلية وتحسين الوضع للطرفين مقدم الخدمة والمواطن المستهلك.

وأوضح أن شركة المياه في المحافظات هي التي ستبدأ في تنفيذ هذه الخطة، وأن أي عداد سيحدث له عطل سيتم تجويل العداد مباشرة، بالإضافة إلى المدن الجديدة والتي تشهد عمران شامل، وسيتم ذلك من خلال مراحل يبدأ بأنظمة تحكم، ويتم شحن العداد من خلال كارت زكي سهل الشحن من خلال ماكينات الصرف الآلية.


مياه الشرب

شركة مياه الشرب

عدادات المياه

عدادات مياه الشرب

عداد مسبوق الدفع

عدادات مسبوقة الدفع

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