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مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

الخميس، 13 فبراير 2020 01:09 م
مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع مؤتمر تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا
كتب محمود طه حسين

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قال إيهاب زينهم، معلم بالمرحلة الثانوية، إن المناهج فى الصف الأول الثانوى ليست مواكبة للطريقة الحديثة للتطوير فالمناهج تقيلة والمعلم يحتاج مساحة من الوقت للإبداع مع الطلاب داخل المدارس وفق سياسة نظام التعليم الجديد، فيما رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، خلال مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا لخلق فرص للتعاون الإقليمى"، على مطلب المعلم، موجها الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين بالعمل ودراسة ما طرحه المعلم داخل الجلسة.
 
واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصرى الجديد، بدءًا من  رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد، الذى يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى فى عام 2016، الذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين. 
 
وقال شوقى، في كلمته، إن أكثر من مليون ونصف شخص قاموا بزيارة موقع بنك المعرفة المصرى صباح اليوم الخميس، وأشار إلى أن هذا يعتبر بمثابة تقدم وإنجاز كبير، مشيرًا إلى أننا نعمل على هذا التطوير ليكون لدى أولادنا القدرة على مواكبة التعلم والثورة التعليمية الجديدة. 
 
وأوضح الوزير أنه يتم العمل بالتوازى فى أكثر من محور ومنها المدارس اليابانية، التى عددها يصل إلى 40 مدرسة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وعددها الآن 11 مدرسة، وتوقيع اتفاقية مع ألمانيا بخصوص ضمان الجودة وإنشاء مركز لتدريب المعلمين، وفى عام 2018 تم الانتهاء من تدريب 22 ألف معلم لذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
وتابع: "نوجه رسالة اليوم لأولياء الأمور أن الدرجات ليست الهدف الأساسي من التعليم ولن تفيد أولادكم فى العالم الجديد ومنذ تولينا الوزارة كان لدينا هدف وكانت التحديات كبيرة، ونحن نعلم الطلاب فى المراحل العمرية الأولى ليصبح لدينا طفل مصرى شغوف بالعلم والتعلم والمعرفة يستطيع المنافسة فى القرن الحادى والعشرين.

 


التربية والتعليم

مؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط

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