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محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

الخميس، 13 فبراير 2020 05:04 م
محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة زينة وأحمد عز
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس ، حجز نظر الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز،  ويطالب فيها مطلقته الفنانة زينة ، بتمكينه من الإشراف التعليمى على طفليه "عز الدين وزين الدين" ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقدين بها حاليا لجلسة 26 مارس للنطق بالحكم .

وقدم معتز الدكر محامى الفنانة زينة،  حافظة مستندات طويت على تحريات المباحث بشأن ثروة الفنان أحمد عز،  التي تتضمن 12 مليون جنيه  دخله من أحد المسلسلات ، وكذلك تقاضيه 20 مليون جنيه من ظهوره في أحد الإعلانات،  فضلا عن أجره عن بعض الأفلام والمسلسلات التي شارك فيها .

كما دفع محامى الفنانة زينه ، بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند قانونى، مشيرا الى أن الفنان أحد عز يملك ثروة ويستطيع دفع مصاريف دراسية،  لطفليه عز الدين وزين الدين ..

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قررت، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامى الفنانة زينة ضد مطلقها الفنان أحمد عز وتطالبه فيها بدفع المصاريف الدراسية لطفليه"زين الدين وعز الدين" عن عامى 2018 و2019 بما يقدر بـ 43 ألف جنيه استرلينى، لجلسة أول مارس المقبل، وقدم المحامى فى الجلسة الأخيرة لنظر هذه الدعوى حافظة مستندات تتضمن تحريات حول ثروة أحمد عز.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام أحمد عز بتأدية ما يساوى 30 ألف جنيه إسترليني " 700 ألف جنيه مصرى" لطفليه من الفنانة زينة " كمصروفات مدرسية للتوأم.

جاء قرار محكمة استئناف القاهرة تأكيدا لحكم صدر من محكمة أسرة مدينة نصر ، بإلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه استرلينى مصاريف دراسية لابنيه من الفنانة زينة "زين الدين وعز الدين".

وحضر معتز الدكر وكيلًا عن الفنانة زينة وقدم حافظتي مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز لطفليه من السفر للخارج والذي قضي فيه بالرفض.

واﻷمر الوقتي الثاني والصادر بتاريخ 24 يوليو 2017 في ذات الأمر، والذي قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب.

 واستند محامي زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز  إلى الأعمال السينمائية  للمدعى عليه، وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.

 

 

 

  

 


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