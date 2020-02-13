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محافظ كفر الشيخ: تسليم 346 عقدا لتقنين أراضى الدولة للمواطنين والإزالة لغير الجادين

الخميس، 13 فبراير 2020 08:24 ص
محافظ كفر الشيخ: تسليم 346 عقدا لتقنين أراضى الدولة للمواطنين والإزالة لغير الجادين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد عقود التقنين التي تم تسليمها 346 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، وجارى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، يتم تسليم 11 عقد تقنين أراضى املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، كل أسبوع، مشددا على سرعة انهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين الي 346 عقد تقنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2019-2020م، فضلاً عن وضع الخطة الاستثمارية المقبلة 2020-2021م، والخطة الاستثمارية المستقبلية الخمسية والخطة الاستثمارية للمشروعات بالقري الأكثر احتياجاً، ومتابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، سيتم ادراج غير الجادين في التقنين بالموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة حيال المتأخرين وغير الجادين، مؤكداً على استكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، برفع مستوى الخدمات والمرافق بالمدن والقرى والتواصل مع المواطنين ميدانياً، موضحاً أن الركيزة الأساسية فى التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

 

 


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