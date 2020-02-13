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محافظ سوهاج: إعادة فتح شارع الجمهورية بحى شرق

الخميس، 13 فبراير 2020 10:54 م
محافظ سوهاج: إعادة فتح شارع الجمهورية بحى شرق شارع الجمهورية
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء التشغيل التجريبي لشارع الجمهورية بحي شرق سوهاج بطول 2 كيلو متر، وعرض 24متر، بتكلفة إجمالية لأعمال الرصف والتجميل بلغت 15.5 مليون جنيها .

وأوضح محافظ سوهاج في بيان أن أعمال الرصف والتجميل لشارع الجمهورية صادفته بعض المعوقات، حتى تم الانتهاء من مد خط المياه مرورًا بقرية العمرة وحتى قرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، والذي بدأ العمل به في يناير العام الماضي، بتكلفة 50 مليون جنيها دعما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في 30 يونيو القادم، لاستيعاب التوسعات السكانية المستقبلية .

وأكد الفقي، علي متابعته لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ والانتهاء منها في المواعيد المحددة، بالتوازي مع توجهات الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي في الخدمات المقدمة له على أرض الواقع .

وفى وقت سابق عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيرى بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين، بحضور 180 مواطن من مراكز ومدن وقرى سوهاج المختلفة، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ .

وكلف المحافظ إدارة العلاقات العامة بمرافقة مواطنة إلى شركة مياه الشرب وسداد قيمة تغيير عداد المياه عنها، حيث تضررت المواطنة من عدم قدرتها على دفع تكاليف تغيير عداد المياه القديم المعطل لديها، نظرا لظروفها المعيشية الصعبة ووفاة زوجها، حيث أنها العائل الوحيد لأبنائها الصغار، وكانت تطلب تقسيط المبلغ المقرر، إلا أن محافظ سوهاج وجه بدفع قيمة العداد الجديد كاملة للشركة .

 

 

 

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الصرف الصحى

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