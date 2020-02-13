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محافظ بنى سويف يوافق على 22 طلب تقنين أراضى وتحرير 58 عقد ابتدائى

الخميس، 13 فبراير 2020 03:55 م
محافظ بنى سويف يوافق على 22 طلب تقنين أراضى وتحرير 58 عقد ابتدائى اجتماع محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا  للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة والذي عقد اليوم الخميس بديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف العاصمة.
 
جاء ذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء أشرف علي مساعد مدير الأمن للأمن العام ،والعقيد ماجد خليفة_الرقابة الإدارية_،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة ، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير الأملاك،والأستاذة سمر فتحي مسؤول المنظومة،ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وأشار بيان صحفي إلى مناقشة اللجنة خلال الاجتماع 40 طلب تقنين، وتمت الموافقة على 22 طلب جديد ،ليصل بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 1342 طلب تقنين.

بالإضافة إلى تحرير 58 عقد جديد،ليرتفع العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى  320 طلب موزعة بواقع( 222 مباني+ 98 زراعة)، علاوة على أنه جاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.

وعلي صعيد آخر استقبلت محافظه بني سويف اليوم الباخرة السياحية رويال فيجن القادمه من القاهره وفي اتجاهها الي محافظة  أسوان وعلى متنهار70سائحا المانيا ونمساويا.

ونظمت ادارة السياحة بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، للفوج السياحي جوله علي كورنيش النيل،تضمنت،استقبال بمرسي النيل السياحي،وعروض فنون شعبية "التنوره والمزمار البلدي، وفقرات غنائية،علاوة على توزيع كتيبات عن أهم معالم المحافظة السياحيه والأثرية).

وأوضحت رانيا عزت مديرة ادارة السياحة أن أفراد الفوج السياحي أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال ، وجمال وروعة الطبيعة في بنى سويف ، ووجهوا الشكر لشعب بنى سويف  وللمحافظ  وكل القائمين على استقبالهم ومرافقتهم. 

 

 


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