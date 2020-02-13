محافظ القليوبية: جارى تطوير شارع 15 مايو وتركيب كشافات إنارة مؤقتة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تواصل مع الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، بشأن وجود شكوى من عد إضاءة أعمدة الإنارة بشارع 15 مايو بحى شرق شبر الخيمة، مما يتسبب فى فزع الأطفال وعدم شعور السكان بالأمان بسبب الظلام، موضحا أنه يتم الآن تطوير شارع 15 مايو "محور مصر الجديدة – شبرا بنها الحر".

وأضاف الهجان لـ "اليوم السابع"، أن هذا المشروع هو أحد المشروعات القومية، حيث تم رفع 180 عامود إنارة من الشارع، وجارى تركيب كشافات على كوابيل بطول الشارع مؤقتا لحين الانتهاء من اعمال التطوير وتركيب الأعمدة الجديدة بطول الشارع، ليعود كما كان وأفضل فور الانتهاء من أعمال المشروع التى تتم الآن.

وكان قد أرسل القارئ سيد إبراهيم شكوى عبر واتس آب خدمة صحافة المواطن، يتضرر فيها من عدم إضاءة أعمدة الإنارة فى 15 شارع مايو حى شبرا الخيمة حى شرق فى محافظة القليوبية، موضحا فى رسالته: "نعانى نحن سكان شارع 15 مايو فى شبرا الخيمة من عدم إضاءة أعمدة الإنارة، مما يتسبب فى فزع الأطفال وعدم شعور السكان بالأمان بسبب الظلام، لافتا إلى أنهم تقدمهم بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى بهدف العمل على تشغيل وإصلاح أعمدة الإنارة ولكن لم يتم الاستجابة".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.