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محافظ القاهرة: استرداد أكثر من نصف مليون متر من أراضى الدولة

الخميس، 13 فبراير 2020 11:35 ص
محافظ القاهرة: استرداد أكثر من نصف مليون متر من أراضى الدولة استرداد أراضى الدولة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم الثانى عشر من بداية الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" من تنفيذ 149 قرار إزالة، وهو ما يقارب 50% من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجه.
 
وأشار المحافظ أن حى المطرية تمكن أمس من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف متر مربع ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 532 ألف متر مربع.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها بالإضافة إالى الاستمرار فى تقنين أوضاع الجادين لتحصيل حقوق الدولة .
 
وشدد محافظ القاهرة على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيراً إلى أن الأحياء مسئولة عن حماية الأراضى المستردة ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها.
 
 كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعلن أن المحافظة استردت 75 محل ووحدة إدارية بجراجى الأوبرا والعتبة انتهت مدتهم الايجارية وذلك ضمن الموجة 15 لاسترداد أملاك الدولة " حق الشعب "، مضيفا أن العقود المبرمة مع المستأجرين تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والتى تنص على أنه في حالة مخالفة بنود العقد يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه ويحق للمحافظة إخلائه بالطريق الإداري ويتحمل المستأجر نفقات الإخلاء وإعادة الشئ إلى أصله وكافة التعويضات المترتبة على ذلك ، كما يلتزم المستأجر بسداد مقابل الانتفاع عن المدة التي يقرها العقد وفى حالة التأخير يسري عليهم فائدة حسب السعر المعلن بالبنك المركزي وقت السداد وفى حالة التأخير يحق للمحافظة استيفاء حقها عن طريق الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون .
 

 


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