محافظ الغربية: نفذنا 105% من أهداف الموجة الـ15 لإزالة التعديات

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ان مجلس المحافظين الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خطة محافظة الغربية على مدار ال6سنوات الماضية ، كما استعرض خطة الرصف الإضافية بنطاق المحافظة وبحث اعاده الشيء لأصله وتنفيذ الموجه الـ15لإزالة التعديات على املاك الدولة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية التي نفذت الموجة الـ15 وتجاوزت خطة التنفيذ بنسبة 105%عن المستهدف بقرارات الإزاله، مضيفا أن مجلس المحافظين ناقش ايضا تنفيذ مبادرة حياه كريمه الذي سيتم تنفيذها فى 11محافظة وستكون محافظة الغربية فى المرحلة الثانيه، مضيفا أن المحافظة ستشهد نهضة حضاريه خلال الفترة القادمه فى تطوير العشوائيات.

من ناحيه اخرى شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على ضرورة الإلتزام بالمخطط الموضوع لإتمام المشروعات والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة وإزالة أى معوقات تحول دون إتمامها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تتم بنطاق المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تم إستعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتعثرة وكلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد مخطط بجميع مشروعات الصرف الصحى وموعد الإنتهاء منها وذلك لعمل مخطط الرصف بناءً عليه مع سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المرشحة للإفتتاح الرئاسى مثل محطة مياه قطور مع سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات جادة.

كما ناقش محافظ الغربية مشروعات مديرية الصحة ووجه وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان بعدد المستشفيات الغير مجهزة وإجمالى التكلفة وذلك للتنسيق مع رجال الأعمال للمساهمة فى تجهيزها ، كما إستعرض أيضاً مشروعات التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وعدد المدارس المتعثرة مع إعداد بيان بالمشروعات التى يتم الإنتهاء منها قبل 30/6.

كما ناقش محافظ الغربية مشروعات الإسكان وهيئة الطرق التى تم الإنتهاء منها مع إعداد بيان بعدد المشروعات المتوقفة وأسباب التوقف، مؤكداً سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات وإعداد جدول زمنى لكل مشروع حتى يتم إفتتاحه.