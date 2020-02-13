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متهم بتصنيع الأسلحة بإمبابة يعترف: خبرتي بالخراطة حولت الأسلحة الصوتية لنارية

الخميس، 13 فبراير 2020 07:00 ص
متهم بتصنيع الأسلحة بإمبابة يعترف: خبرتي بالخراطة حولت الأسلحة الصوتية لنارية ورشة أسلحة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عامل تم القبض عليه بإمبابة، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، أنه استغل خبرته في مجال الخراطة، لتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش، وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية.

وأضاف المتهم أنه حول شقته إلى ورشة لتصنيع الأسلحة، واستقبال عملائه الراغبين في الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية ترخيصها، مشيرًا أنه يشترى أسلحة صوتية المصرح ببيعها في المحلات، ويبدأ في تحويلها إلى أسلحة مطلقة أعيرة نارية، وبيعها بأسعار مرتفعة القيمة.

وقال المتهم إن صيته ذاع بين المسجلين خطر، وأرباب السوابق، حيث يترددون عليه لشراء الأسلحة، لكونه سابق اتهامه في عدة قضايا، ويرتبط بعلاقات بهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم القبض على المتهم بعد ورود معلومات لضباط قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة، تفيد تورط عامل خراطة له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بإمبابة، بإدارة ورشة لتعديل وتصنيع الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته فرد خرطوش، بندقية رش، 47 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالى، أجزاء وأدوات التصنيع، وبمواجهته اعترف بإدارته لمسكنه كورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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