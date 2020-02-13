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لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الخميس، 13 فبراير 2020 12:00 ص
لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة طالبات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية وكيفية الدخول على محتوى بنك المعرفة المصرى، لتحقيق أكبر استفادة من محتوى البنك خاصة لطلاب الثانوية المعدلة "الصفين الأول والثانى الثانوى".. "اليوم السابع" يستعرض فى الخطوات التالية الدخول على بنك المعرفة والمكتبة الكبيرة.

ـ الدخول على محرك البحث جوجل أو ياهو والدخول على الصفحة الرئيسية للبنك.

ـ الدخول على أيقونة بنك المعرفة أو نتيجة البحث فى صورة فيديوهات.

ـ ظهور مجموعة من الفيديوهات تشرح الدخول على بنك المعرفة.

ـ ستظهر أيضًا كتب الباقة وكيفية استخدام البنك فى التعلم.

ـ الصفحة الرسمية للبنك تشرح طبيعة المحتوى وأنواع البوابات المتاحة سواء لطلبة المدارس والمعلمين وأساتذة الجامعات.

ـ يتم تسجيل الدخول إذا أردت إنشاء حساب للطلاب لاستخدام منصة التعلم.

ـ يجرى إنشاء حساب من خلال إضافة الأيميل والرقمى القومى بالنسبة للمصريين.

ـ يرسل السيستم كلمة سر حتى يستطيع المستخدم الدخول على المحتوى.

ـ يستطيع الباحث الدخول على منصة البحث أو منصة التعلم.

ـ يوجد أكثر من محرك بحث وأيضًا اقتراحات يوفرها بنك المعرفة عن مقالات علمية وكتب إلكترونية.

ـ توجد مصادر أكثر عمقًا بمثابة بحر للموسوعات فى التعليم العالى والبحث العلمى.

ـ يوجد أيضًا منصة للأطفال مثل كتب الفراشة وهى موسوعة كبيرة.

ـ منصة أيضًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ يوجد موسوعات لناشرين في الطب وناشيونال جيوغرافيك ونهضة مصر والدوريات المصرية ومعهد الفيزياء العالمى وغيرها.

ـ توجد كتب إلكترونيًا، كما أن كتب الصف الأول الثانوى مصممة من دور النشر الدولية "Britannica".

ـ المقالات والأبحاث تتميز بدقتها وترتبط مصداقيتها بالناشر.

ـ مقالات مكتوب بلغة تناسب طلاب المدارس والأطفال.

ـ منصة ديسكفرى بها محتوى لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ـ أفلام مدبلجة باللغة العربية لشرح الموضوعات في المناهج منها مادة العلوم للثالث الإعدادى.

ـ يوجد منصة التعلم لطلاب الثانوى العام بها جميع المواد الدراسية.

ـ شركات كثيرة شاركت في تأليف المحتوى الرقمى لشرح المواد.

ـ يوجد دليل دراسى لتوجيه الطلاب سواء أولى أو ثانية ثانوى حسب المادة والمنهج المصرى.

ـ يوجد كتاب المدرسة أيضًا على المنصة.


التربية والتعليم

تسجيل الدخول على بنك المعرفة

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