كورونا يجبر سفينة أمريكية اللجوء إلى كمبوديا بعد رفض أربع دول استقبالها

وكالات

بعد تدخلات أمريكية، وبعد رفض أربع دول أسيوية خوفا من أن يؤدى دخول من كانوا على متنها إلى انتشار فيروس كورونا الخطير، رست سفينة سياحية أمريكية قبالة ساحل كمبوديا.

ونقل موقع قناة الحرة عن السفير الأمريكى فى كمبوديا باتريك ميرفى، إن الجانب الأمريكى واصل التنسيق مع السفارات الأجنبية الأخرى بشأن قضية السفينة، حتى رسوها فى كمبوديا، مشيرا إلى أن السفارة ستعمل مع ممثلى السفينة والمسؤولين الكمبوديين لمساعدة الأمريكيين على الوصول إلى وجهاتهم.

ونقل الموقع عن حاكم مقاطعة برياه سيهانوكفيل الكمبودية، قوله، إن مسؤولي الصحة سيصعدون إلى السفينة "ويستردام" لإجراء فحوصات طبية وتحديد كيفية نزول الأشخاص على متنها.

وقالت أنجيلا جونز، وهي سائحة أمريكية على متن السفينة، إنها أمضت هي وزملاؤها حوالي أسبوعين في عرض البحر من دون السماح لهم بالرسو. وأضافت "لقد تم رفضنا (من قبل عدة دول بينها تايلاند).. و مجرد رؤية الأرض يعتبر لحظة مدهشة".

وتقول شركة Holland America Line المشغلة للسفينة إنه لم يتم التأكد من ظهور أى حالات فيروس معروفة، مشيرة إلى أن الركاب خضعوا لفحوصات روتينية طوال فترة الرحلة.

وتقل 1455 سائحا، و802 من أفراد طاقمها، من بينهم 950 أمريكيا و271 كنديا و127 بريطانيا و91 هولنديا، وعدد أقل من مواطنى استراليا وألمانيا والصين ودول أخرى، حيث وصلت إلى نقطة تثبيت فى مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية فى وقت مبكر من صباح الخميس، وفقا للبيانات التي نشرها موقع Marine Traffic.

وسيتمكن معظم ركاب السفينة من النزول والبدء في رحلة العودة إلى أوطانهم عبر رحلات مستأجرة من العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اعتبارا من 14 فبراير.