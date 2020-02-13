قائد الحرس الثورى الإيرانى: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا أرتكبتا أقل خطأ

رويترز

قال قائد الحرس الثورى الإيراني، فى كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ، وقال الميجر جنرال حسين سلامى "إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما".

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثورى الإيراني، قوله اليوم الخميس إن قتل القائد العسكرى البارز قاسم سليمانى سيؤدى إلى تحرير القدس.

وقتل سليمانى فى ضربة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة فى بغداد فى الثالث من يناير مع القيادى فى الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

وقال رمضان شريف "الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليمانى وأبو مهدى المهندس على أيدى أمريكيين سيؤدى لتحرير القدس بإذن الله".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن الشعب يؤيد بشدة التحرك الأمريكى لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني. وتابع ترامب: "من المهم للغاية بالنسبة لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار منع الحرب مع إيران".

وأضاف: "نقوم بعمل جيد ضد إيران وليس الوقت مناسبا لأى تراخ"، مردفاً: "لدينا مع السعودية مصلحة واحدة فى خفض التصعيد فى اليمن".

وكان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، قال إن القيادى فى الحرس الثورى الإيراني، حسن عباسي، كشف أن طهران حصلت على 3 مليارات دولار من قطر كتعويض عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذى قتل خلال عملية أمريكية تمت فى الثالث من يناير الحالى فى العراق.