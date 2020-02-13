فيديو يكشف مراحل تصنيع أحدث طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

نشرت شركة إيرباص العالمية على موقعها الرسمي، فيلما تسجيليا مصورا يرصد مراحل تصنيع أول طائرة لمصر للطيران من الإيرباص A320Neo داخل مصنع تولوز بفرنسا والمقرر وصولها مطار القاهرة الدولي خلال ساعات لتنضم لأسطول الشركة الوطنية، وأظهر الفيلم مراحل تجميع الطائرة داخل مصنع تولوز بفرنسا، بداية من تكوين أجزائها حتى أعمال الدهان والطلاء للهيكل الخاص بها، ووضع شعار مصر للطيران عليها.

الطائرة الجديدة لمصر للطيران من طراز A320neo، تتميز بسعة معقدية تتراوح ما بين 150 إلى 180 راكبآ ، ومزودة بمحركات الجيل الاخير، وجناحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة.

كانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبى للطيران فى عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلى، وتم مؤخرا خلال عام 2019 فى معرض دبى أيضا، إجراء تعديل على الصفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo والمقرر انضمامهم قريباً إلى أسطول مصر للطيران.

وتخطو مصر للطيران، نحو تنفيذ استراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، بضم صفقات طائرات جديدة من مختلف الطرازات، حيث استطاعت خلال العام الماضي ضم 6 طائرات جديدة لأسطولها الجوي من طراز الدريملاينر المعروفة بطائرة الأحلام، والتي دعمت بها خطوطها الجوية البعيدة، بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز إيرباص A220-300 والتى استعانت بها فى دعم أسطول طيرانها الداخلي "إكسبرس".