فيديو يكشف كيف استقبلت كمبوديا السفينة "المنبوذة" بعد تدخلات أمريكية

كتب سمير حسنى

بثت "روسيا اليوم" فيديو يبرز استعدادات السلطات الكمبودية لاستقبال سفينة سياحية أمريكية بعد رفض أربع دول أسيوية خوفًا من أن يؤدى دخول من كانوا على متنها إلى انتشار فيروس كورونا الخطير، ورست السفينة السياحية قبالة ساحل كمبوديا بعد تدخلات أمريكية.

ونقل موقع قناة الحرة عن السفير الأمريكى فى كمبوديا باتريك ميرفى، إن الجانب الأمريكى واصل التنسيق مع السفارات الأجنبية الأخرى بشأن قضية السفينة، حتى رسوها فى كمبوديا، مشيرا إلى أن السفارة ستعمل مع ممثلى السفينة والمسؤولين الكمبوديين لمساعدة الأمريكيين على الوصول إلى وجهاتهم.

ونقل الموقع عن حاكم مقاطعة برياه سيهانوكفيل الكمبودية، قوله، إن مسؤولي الصحة سيصعدون إلى السفينة "ويستردام" لإجراء فحوصات طبية وتحديد كيفية نزول الأشخاص على متنها.

وقالت أنجيلا جونز، وهي سائحة أمريكية على متن السفينة، إنها أمضت هي وزملاؤها حوالي أسبوعين في عرض البحر من دون السماح لهم بالرسو. وأضافت "لقد تم رفضنا (من قبل عدة دول بينها تايلاند).. و مجرد رؤية الأرض يعتبر لحظة مدهشة".