فيديو.."كويتية" تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لفيروس كورونا

هند المغربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لناشطة كويتية تطالب بمبلغ كبير جدا مقابل اختراع علاج لمعالجة فيروس كورونا، وفقا لموقع روسيا اليوم، حيث نشرت ناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيرى، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى طلبت فيه منحها مبلغا مليار دينا كويتى مايعادل 3 مليار دولار مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس "كورونا" الجديد.

هذا دواكم وعلى الله شفاكم عطوها مليار دينار

كويتي وأبشروا بالعافية يا الصينيين

سلوى المطيري أثق بكلامها وراح تثبت لكم الأيام صحة ما تقول pic.twitter.com/5hLbLbz586 — عيد الشمري (@hadreen350) February 12, 2020

وقالت المطيرى فى المقطع الذى جرى تداوله على نطاق واسع "إذا كنتم تريدون منى اكتشاف علاج لفيروس كورونا، ادفعوا لى مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".

وأضافت "أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد"، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار، دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.