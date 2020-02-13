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فيديو.. دار الإفتاء توضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة

الخميس، 13 فبراير 2020 05:22 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى أجاب عنها الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وجاء من بين الأسئلة سؤال نصه: "كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟"، وقال وسام:"إن كانت 5 صلوات فأقل تقضى بالترتيب وإن كانت أكثر من ذلك فإنها تقضى مع كل صلاة صلاة من الصلوات الفائتة مثلها".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "كأن يؤدى مع صلاة الظهر أو قبله صلاة ظهر فائتة مثلها، وإذا شق عليه أن يؤدى الصلاتين مع النوافل فليترك النافلة ويؤدى الفرض لأن الفرض مقدم على النافلة".

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال نصه:"ما حكم تارك الصلاة عمدًا؟ وما هي كفارتها؟ كيف أقوي إيماني؟ أرجو منكم الاستفادة لأنى في حيرة من أمرى"، قائلة:"الصلاة عماد الدين، ويجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدًا جحودًا وإنكارًا لفرضيتها كان كافرًا ومرتدًّا، ومن تركها تكاسلًا لا يكون كافرًا، وإنما ارتكب إثمًا كبيرًا، وكفارتها عليه أن يندم ويستغفر ويتوب إلى الله تعالى.
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وتقوية الإيمان تكون بالتردد على العلماء وسماع أقوالهم مع تعلم شيء من القرآن الكريم وحفظه، والحرص على الصلاة في المساجد قدر الاستطاعة، والالتجاء إلى الله بالسجود والدعاء، وعليك بقراءة ما تستطيع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نور وهدى وضياء لك في ظلمات الحياة الدنيا.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم"


وتجرى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشكل دورى، بثا مباشراً، تجيب خلاله على أسئلة المتابعين التى ترد إليها، من خلال عدد من أمناء الفتوى لديها، ومديرى الإدارات الفرعية فى الدار.

 


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