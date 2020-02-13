أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوى يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية - فى بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم- "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي. والفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما".
وكانت فيتنام قد أعلنت عن إصابة 15 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها خمس حالات في سون لوي. وأغلقت السلطات المدارس فى 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 فى أعقاب توجيه حكومى بإغلاقها لمدة 7 أيام فى محاولة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد.
وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم الخميس، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.
وبذلك يكون إجمالي عدد المتوفين من الفيروس قد وصل إلى 1355 شخصا على الأقل، فيما وصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.
وفى تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، حيث تقع مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، حدوث 14840 إصابة جديدة في المقاطعة وسط الصين.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 1362 حلة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وأوضحت اللجنة – فى تقريرها اليومى - أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) استخدمت طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم، وأن التعديل في الحساب تم إجراؤه لمنح الذين تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب.
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