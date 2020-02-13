وكانت فيتنام قد أعلنت عن إصابة 15 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها خمس حالات في سون لوي. وأغلقت السلطات المدارس فى 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 فى أعقاب توجيه حكومى بإغلاقها لمدة 7 أيام فى محاولة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد.

وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم الخميس، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبذلك يكون إجمالي عدد المتوفين من الفيروس قد وصل إلى 1355 شخصا على الأقل، فيما وصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.

وفى تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، حيث تقع مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، حدوث 14840 إصابة جديدة في المقاطعة وسط الصين.