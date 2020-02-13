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فريق فزياء علوم جامعة الفيوم يحصل على مشروع بحثى بتمويل 2 مليون جنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 12:43 م
فريق فزياء علوم جامعة الفيوم يحصل على مشروع بحثى بتمويل 2 مليون جنيه عرفة صبري عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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صرح الدكتور عرفة صبرى عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم أن فريق فيزياء الطاقات العالية بكلية العلوم حصل على مشروع بحثي بتمويل 2 مليون جنيه من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية،وأن فريق فيزياء الطاقات العالية من المراكز التي تم إنشاؤها حديثًا بكلية العلوم

 ولفت عميد الكلية أن المركز يسهم في خدمة قطاع كبير من الباحثين في مجالات العلوم الأساسية والهندسية والحاسبات والطب وغيرها من المجالات مؤكدا أن القسم يحتل التصنيف الأول محليا وعربيا، ويحتل مركزا متقدما في التصنيف الدولي للأقسام والمراكز البحثية.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية يعمل على بناء القدرات الخاصة بالموارد البشرية والخاصة بالمعامل المختلفة بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، فى إطار الأولويات التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات الوطنية التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا

ويذكر أن جامعة الفيوم قد حققت جامعة، المركز الثالث، فى مسابقة المعرض العلمى على مستوى الجامعات المصرية، ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، المقام فى جامعة الفيوم.

وتضمن المعرض العلمى مجالات الكيميائي، والغذائى والفني، وشارك فى المسابقة 5 طالبات وهن، رحاب سليمان أبو الحسن من كلية هندسة منوف، ومروة جمال عبد الناصر من كلية الاقتصاد المنزلي، وهاجر عبد الوهاب جادو، وسجده محمد المشد من كلية العلوم.

حضر التكريم وتسليم الجوائز، ميرفت محمد عرفه مدير إدارة النشاط العلمى والتكنولوجي، وبسمه صبرى مشرفة النشاط.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ونائبه الدكتور خالد محمد عبد الله بتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتأهل فريق جامعة المنوفية، لكرة القدم الخماسي، لدور الثمانية، فى منافسات أسبوع فتيات لجامعات المصرية الخامس المقام فى جامعة الفيوم.

وخاض فريق جامعة المنوفية مباراتين خلال الأدوار التمهيدية، بالمجموعة الخامسة، حيث خسر من الإسكندرية بصعوبة بنتيجة 3-2 بعدما كان متقدما بهدفين دون مقابل، وفى الجولة الثانية خسر من فريق جامعة الزقازيق بنتيجة 2-1 ليتأهل فريق جامعة المنوفية لدور الثمانية، مع أفضل مركز ثالث بالمجموعات.

 


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