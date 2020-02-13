غلق جزئى لمطلع كوبرى 15 مايو للقادم من ميدان سفنكس الساعة 12 منتصف الليل

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئى لكوبرى 15 مايو، لمدة يوما واحدا بسبب اجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية بإتجاه مناطق محافظة القاهرة، وذلك لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وسيكون هناك غلق بمعرفة الإدارة العامة لمرور الجيزة، التى ستقوم بإجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية بإتجاه مناطق محافظة القاهرة ( المطلع الثاني أمام جامع المغفره ) وذلك ابتداء من الساعه 12 صباح يوم الجمعة الموافق 14/2/2020 وحتي الساعه الخامسة صباح يوم السبت الموافق 15/2/2020 وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات، بالتنسيق مع الشركة المنفذه لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة.