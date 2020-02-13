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علماء صينيون يختبرون عقارين مضادين لفيروس كورونا والنتائج بعد أسابيع

الخميس، 13 فبراير 2020 06:39 ص
علماء صينيون يختبرون عقارين مضادين لفيروس كورونا والنتائج بعد أسابيع تفشى فيروس كورونا
رويترز

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قالت الطبيبة ماري بول كيني ، الرئيسة المشاركة لاجتماع في منظمة الصحة العالمية ، أمس الأربعاء ، إن علماء صينيين يختبرون عقارين مضادين للفيروسات على فيروس كورونا الجديد وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية ستظهر بعد أسابيع.وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان.

وقالت كيني في مؤتمر صحفي "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تجرى جميع التجارب السريرية وفقا للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة". وتابعت "كانوا مهتمين للغاية بالعمل على بروتوكول رئيسي كهذا".

وأضافت أنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين ريتونافير ولوبينافير المضادين للفيروسات لكنها لم تحدد العدد بالضبط.

وقالت "سيكون ممتازا إذا نجح ذلك لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز".

وتباع التركيبة الخاصة بعلاج الإيدز تحت الاسم التجاري كاليترا من إنتاج شركة أبفاي.

وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالا في مواجهة الفيروس الجديد. ومضت تقول "لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام قليلة أو لأسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".

 

 


فيروس كورونا

كورونا

الصين

الصحة العالمية

عقار كورونا

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