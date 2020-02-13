عاملون بمستشفى كفر الدوار يلتقطون سيلفى مع صينى لنفى شائعة إصابته بـ"كورونا"

البحيرة - ناصر جودة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا فوتوغرافية لأحد المواطنين الصينيين برفقه عدد من العاملين بمستشفى كفر الدوار العام، واعتبر العاملون بالمستشفى على صفحاتهم أن هذه الصور ابلغ رد على ما وصفوه بالشائعات التى ترددت حول رفضهم استقبال أحد مواطن صيني لخوفهم من إصابته بفيروس كورونا.

ونفى الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار ما تردد من أنباء عن هروب العاملين بقسم الاستقبال والطوارئ فور وصول أحد المواطنين الصنينين إلى المستشفى خوفا من إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن المواطن الصينى يعمل فى أحد المصانع الاستثمارية للغزل والنسيج بكفر الدوار، وحضر لإجراء بعض الفحوصات الطبية ولم يتم الاشتباه اصلا فى اصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مدير مستشفى كفر الدوار أن كافة أطباء وأطقم التمريض بقسم الطوارئ بالمستشفى تم تدريبهم على مواجهة الأمراض الوبائية ومنها فيروس كورونا وذلك وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

ومن ناجيته، أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أى حالات مرضية مصابة بفيروس الكورونا حتى الآن، نافيا ما تردد من أنباء عن وجود إصابة مواطن صينى بفيروس الكورونا داخل مستشفى كفر الدوار العام، وأن طاقم التمريض بالمستشفى رفض استقباله وسط حالة من الهرج والمرج.

وأضاف قائلا : "القصة تتلخص فى أن مواطنا صينى الجنسية يعمل بأحد مصانع النسيج الخاصة بكفر الدوار ذهب إلى المستشفى العام لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وأن بعض المرضى بقسم الطوارئ فزعوا من وجوده داخل المستشفى ما اضطره إلى مغادرة المكان فورا .

وطالب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة المواطنين بعدم الانسياق وراء إثارة الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تودى إلى إثارة الذعر بين الأهالى.